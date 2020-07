Claudio Santamaria e Francesca Barra novelli Vincent Vega e Mia Wallace di Pulp Fiction nel video del nuovo brano di Achille Lauro Bam Bam Twist

Da Jeeg Robot a Tarantino in salsa pansessuale, ecco Claudio Santamaria con unghie laccate di nero (un’autocitazione del cantante) che, con la moglie Francesca Barra, è il protagonista scelto da Achille Lauro per il videoclip del suo ultimo singolo ‘Bam Bam Twist’, già in alta rotazione radiofonica. Come due nuovi Vincent Vega e Mia Wallace (John Travolta e Uma Thurman, protagonisti di ‘Pulp Fiction’ di Quentin Tarantino), nell’omaggio a una delle scene più iconiche della storia recente del cinema mondiale, i due si ‘fronteggiano’ in un twist a piedi nudi, che in un crescendo di sensualità si trasforma in un duello all’ultimo glitter. Nel video, diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia per YouNuts!, i due danzano e si sfidano in una sala da ballo vuota, dove il ‘Malandrino’ Achille Lauro è il frontman di una band queer e patinata.

Achille Lauro ha inoltre annunciato lo slittamento del tour 2020, conformandosi alla scelta fatta da tutti gli esponenti del mondo della musica, anticipando le nuove date di Achille Lauro Live 2021, il tour prodotto da F&P in cui presenterà ‘Achille Idol Immortale’ che viene annunciato come “icona, punkrocker, popstar, l’alter-ego di Achille Lauro che torna dal passato dopo essere stato crocifisso per risorgere ad icona Glam. Concettuale, oltre il maschile e il femminile, oltre gli schemi omologati di una sessualità di genere, un inno alla pansessualità“.