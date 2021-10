La pellicola di Francesco Mandelli esce nelle sale il 21 ottobre

Notti in bianco, baci a colazione, in uscita nelle sale da oggi 21\10\2021, è il nuovo film di Francesco Mandelli (La solita commedia – inferno, bene ma non benissimo, appena un minuto) sceneggiato da Salvatore De Mola (David di Donatello per La stoffa dei sogni e firma storica di Montalbano) con la collaborazione di Matteo Bussola (autore del libro), Paola Barbato (Dylan Dog) e Francesco Mandelli. Prodotto da Red Film e distribuito da Altre Storie, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma #RomaFF16.

Volete un film che faccia bene al cuore? C’è “Notti in bianco, baci a colazione”. La pellicola di Francesco Mandelli esce nelle sale il 21 ottobre

Matteo (Alessio Vassallo), quarant’anni, tre figlie e due cani. La sua seconda vita, padre e disegnatore di fumetti, è cominciata quando ha lasciato il posto fisso e si è innamorato di Paola (Ilaria Spada) scrittrice e sceneggiatrice, seguendola in una casa in mezzo al verde (Bracciano). Quando è nel suo studio lavora al suo sogno, pubblicare un fumetto con un eroe di sua invenzione. Paola, invece, scrive sceneggiature per Dylan Dog ed altre testate della casa editrice Bonelli ed è autrice di diversi romanzi thriller. Paola riesce a scrivere solo di notte, lasciando a Matteo l’onere di gestire la famiglia e la casa, ma da un po’ di tempo non ha più idee. Il loro precario equilibrio perde il centro quando Sara (Tess Masazza), una vecchia conoscenza di Matteo, gli propone di pubblicare il suo fumetto per una casa editrice francese, a patto che lui si trasferisca a Parigi. Nel mentre, Paola si avvicina a Max (Giordano De Plano), aitante addestratore di cani dalla vita avventurosa che sembra un ottimo spunto per il suo prossimo romanzo. La loro unione reggerà al peso dei propri sogni?

Tratto dall’omonimo bestseller (Einaudi), una raccolta dei post pubblicati da Matteo per raccontare gioie e fatiche della paternità, conferma la bravura di De Mola nel rielaborare romanzi, restituendoci un racconto familiare che passa dalla commedia al romantico, dal riso all’emozione senza esagerazioni o iperboli. Mandelli dice “non è una storia eccezionale, perché la realtà raramente lo è” è una vicenda in cui ognuno può identificarsi. Una storia di genitori e figli, di sogni e speranze e delle piccole crisi coniugali.

Il tono è leggero, anzi leggerissimo. Lo schermo gioca con le onomatopee, split screen e disegni, raffigurando le emozioni dei protagonisti, le paure e le fantasie. Un film che non annoia, scorre piacevolmente nonostante una fastidiosa dissonanza, Matteo parla di gravi problemi economici ma la casa e lo stile di vita alto borghese rappresentati mostrano altro, dandoci il polso di quella fastidiosa attitudine nostrana alla lamentela ed all’appropriazione di problemi altrui, togliendo credibilità a chi veramente ne soffre. Il pregio maggiore sta nel raccontarci un uomo ed una donna lontano dagli stilemi classici dell’isteria e del possesso che ammorba da 40 anni le nostre produzioni. Anche la narrazione che coinvolge Sara e Max, gli antagonisti amorosi dei protagonisti, è differente. I due non sono personaggi cattivi e manipolatori, ma credibili teneri ed in alcuni casi goffi, esseri umani. E’ una storia dove lo donne lavorano e guadagnano più degli uomini, hanno più successo ma non sono macchiette, amano ma non trattengono (pur di avere un compagno), amano e lasciano andare. La loro rappresentazione è la più moderna che si sia vista di recente in Italia, già questo vale il biglietto del film. Poi ci sono le parole di Matteo, le sue riflessioni, che scaldano con brividi che scivolano lungo la spina dorsale.

Francesco Mandelli, parlando del film si illumina. Dalle sue parole, dai racconti che fa del set, si percepisce la passione che ha messo nel progetto, è padre da poco, e nonostante una carriera ormai decennale nelle sue parole si sente ancora tutta la passione per quello che fa. Parlando di Matteo Bussola, gli occhi si inumidiscono: “Dopo la visione del film, Matteo mi ha mandato un messaggio che non scorderò”, ma non lo condivide, tenendo quelle parole per se.

Ilaria Spada commenta:” La bellezza di questo film è un sapore è dolce che ti fa stare con il cuore in pace. Sempre più spesso i film e le serie spingono sulla violenza e sull’aggressività, e quelle storie ci lasciano attaccata tanta bruttezza, quasi volessero dirci: gli uomini sono così e la società è cattiva. Non so quanto questo ci possa rendere migliori. Se la cultura davvero deve formarci, non sono convinta che le brutte storie non possano non farci male. Un film come il nostro ha un messaggio importante che ci può aiutare.”

Alessio Vassallo amplia il discorso egualitario mostrato nel film offrendo una riflessione condivisibile: ”Mammo per me è un termine abusato. Uno che prepara la colazione ai figli e li porta a scuola è semplicemente un papà. Il guaio è che ci siamo abituati alle nostre compagne che lavorano otto ore al giorno, poi tornano e sono occupate con i bambini per le restanti dodici. Specialmente dopo il periodo che abbiamo vissuto, i ruoli sono cambiati. Per me non ci sono mamme e papà, per me esistono solo genitori. Se un papà fa il papà, non è un mammo, ma un papà a 360 gradi.”

Piero Brundo