Sbarca su MioCinema Imprevisti digitali, per riflettere e sorridere sui paradossi della società ‘virtuale’

Arriva dal 16 gennaio su MioCinema Imprevisti digitali, il nuovo film scritto e diretto dai registi francesi Benoît Delépine e Gustave Kervern, alla loro decima collaborazione, vincitore dell’Orso d’Argento alla 70esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino e del Premio della Giuria al Festival France Odeon.

E voi, come andate con la tecnologia? Sbarca su MioCinema Imprevisti digitale, per riflettere e sorridere sui paradossi della società ‘virtuale’

La consolidata coppia di registi racconta, con stile libero e dissacrante, le disavventure di tre vicini di casa le cui vite verranno stravolte a causa della loro inettitudine nel rapportarsi con le nuove tecnologie. Imprevisti digitali è una commedia sociale dolce-amara, parzialmente ispirata al Movimento dei Gilet Gialli, che mette a fuoco in modo ironico e pungente alcune delle assurdità che caratterizzano la deriva digitale della società moderna, ormai globalizzata e intangibile. Tre vicini di casa in un sobborgo francese si ritrovano coinvolti in una serie di imprevisti causati dalla loro incompetenza nel rapporto con le nuove tecnologie.

Marie ha paura di perdere il rispetto di suo figlio a causa di un sex tape finito online, Bertrand s’invaghisce della voce di una centralinista e cerca di proteggere la figlia dal cyber bullismo. Infine Christine, che ha perso il marito a causa della sua dipendenza dalle serie tv, è disposta a tutto per far aumentare la sua valutazione come autista privato. I tre si lanceranno così in una battaglia contro i giganti di internet. Una battaglia ben al di fuori della loro portata… forse.