Warner Bros rassicura: il film importanti usciranno in sala

Il presidente di Dc Films Walter Hamada dice al New York Times che The Batman e Suicide Squad 2 non saranno relegati allo streaming

Dopo aver provocato polemiche e preoccupazione decidendo di dividere il proprio programma di uscita del film per il 2021 tra sale e il servizio di streaming (negli Stati Uniti) Hbo Max, Warner Bros assicura di stare cercando di concentrarsi di più sul grande schermo per il 2022, anche se parte delle sue uscite dedicate all’universo Dc finirà in Tv.

Stando alle parole del presidente della Dc Films Walter Hamada, sentito dal New York Times, lo studio farà uscire i film più importanti come The Batman e Suicide Squad 2 esclusivamente nei cinema, mentre quelli ritenuti “rischiosi” (tra i quali mette Static Shock) sono destinati direttamente a Hbo Max. Hamada non ha specificato quali altri film saranno soggetti a uscita solo in streaming, ma il tema è legato al maggiore impiego della piattaforma on line da parte della Warner Bros. Analogamente a quanto fanno Disney e Marvel mescolando film e serie Disney+.

Hamada non sembra preoccuparsi del fatto che il pubblico sia disorientato. “Non credo che nessun altro ci abbia mai provato”, dice. “Ma il pubblico è abbastanza sofisticato da capirlo. Se facciamo buoni film, ci seguiranno”. E di nuovo, è proprio ciò che la Marvel sta provando a fare anche con il suo prossimo film di Spider-Man e con il sequel di Doctor Strange. Quanto a coloro che si aspettano che il nuovo montaggio di Justice League da parte di Zack Snyder avrà un impatto sull’universo esteso Dc, che lo stesso Snyder ha contribuito a lanciare, in futuro è probabile che restino delusi, con la sua versione di quattro ore del film definita da Hamada un “vicolo cieco” narrativo che non porterà da nessuna parte.