Il film dell’universo Marvel subisce un nuovo ritardo: uscirà negli Usa l’8 ottobre

I fan del dottor Michael Morbius dovranno aspettare ancora qualche mese prima di godersi il debutto live-action del personaggio: la data di uscita di Morbius è stata appena posticipata.

Niente uscita a Marzo, Morbius slitta di nuovo. Il film dell’universo Marvel subisce un nuovo ritardo: uscirà negli Usa l’8 ottobre

Morbius, con protagonista Jared Leto (Fight Club, Suicide Squad, American Psycho), è diretto da Daniel Espinosa (Safe House, Bambino 44, Vita). Originariamente ne era prevista un’uscita estiva lo scorso anno, ma l’impatto del coronavirus su Hollywood aveva costretto Sony a posticipare il film al 19 marzo 2021. Ma adesso Sony Pictures ha ritardato di nuovo la pellicola, prevedendo come nuova data di uscita l’8 ottobre. Il ritardo di Morbius non è una sorpresa per una serie di motivi. In primo luogo, l’ uscita nelle sale deve ancora riguadagnare slancio dopo le lunghe chiusure. Inoltre, c’è sempre il rischio di un’ulteriore ondata di coronavirus che impedisca le riaperture.

Anche se questo spostamento è di certo una delusione per i fan del cosiddetto Sony Pictures Universe of Marvel Characters, possiamo essere ottimisti e pensare che questo sia l’ultimo rinvio che Morbius dovrà affrontare. Con le vaccinazioni che sono partite, e nuovi vaccini in arrivo dopo lo Pfizer e il Moderna, chissà che le sale non possano ripartire alla fine dell’anno.