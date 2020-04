Il virus non può bloccare i sogni: Topolino batte un colpo

Walt Disney Studios annuncia le date di uscita dei suoi film slittate causa Covid-19

Ce lo aspettavamo, forse pensavamo di essere pronti, ma la realtà è dura da accettare. A causa di questa terribile crisi di portata globale, anche il colosso cinematografico Walt Disney Studios ha dovuto riorganizzarsi per evitare il peggio. A marzo la notizia dello slittamento di alcune date, come nel caso di Mulan e The Eternals, e ora l’annuncio tanto atteso che risponde alla domanda: “Quanto dovremo aspettare per tornare a sognare?”.

Il live-action Mulan è previsto per il 24 luglio 2020, mentre Jungle Cruise (con Dwayne Johnson) è stato addirittura spostato di un anno: uscirà il 30 luglio del 2021. Già previsto in Italia questo autunno, il lungometraggio animato molto promettente Soul uscirà il 19 settembre 2020. Negli annunci non sono mancati i colpi di scena, la compagnia ha annunciato che, vista la situazione di emergenza, in esclusiva su Disney + uscirà il film basato sul personaggio di Artemis Fowl. Il talentuoso regista Kenneth Branagh (forse lo ricorderete come il professore di arti oscure nel secondo film di Harry Potter) si è dichiarato entusiasta di aver potuto dar vita al protagonista dei tanto amati romanzi sul piccolo genio adolescente. Branagh è anche il regista e interprete di Death on the Nile (film basato sul romanzo giallo di Agatha Christie) che segue il successo di Assassinio sull’Orient Express, in uscita ad ottobre 2020. Per la Marvel Studios non deve essere stato facile. Quest’anno doveva essere il decisivo. Con la conclusione della Fase Tre (praticamente con Avengers – Endgame, tecnicamente con Spidermam – Far From Home a luglio 2019) quest’anno avremmo assistito alla rinascita della fenice: l’inizio della Fase 4 con il progetto ”Expanding the Universe“.

Black Widow è stato spostato al 6 novembre 2020, mentre The Eternals uscirà il 12 febbraio 2021. L’attesissimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness è previsto per il 5 novembre 2021 e così tanti altri sono slittati al 2021 e 2022. Come già accennato, per molti fan l’attesa si fa insopportabile. Le possibilità che offre il progetto di espandere l’Mcu sono infinite, e ce lo dimostra una carta potente come quella d’entrata: un film interamente dedicato al gruppo degli Eterni, esseri immortali creati dalla penna geniale di Jack Kirby.

Ascenzio Maria La Rocca