La Covid-incertezza sui film di Natale, tra uscite congelate e migrazioni allo streaming

Al momento nulla si sa nemmeno dei molto attesi Freaks out e Diabolik

Con le uscite sconvolte dall’emergenza sanitaria e le sale chiuse, i film delle Feste sono sovrastati da un grosso punto interrogativo, tra l’attesa di nuove misure anti-pandemia e l’alternativa delle piattaforme in streaming sempre dietro l’angolo. L’incertezza domina anche sui nostrani ‘cinepanettoni’, da sempre detestati dalla critica e tuttavia premiati dal botteghino.

Il Covid e l’incertezza sui film di Natale, tra uscite congelate e migrazioni in streaming: al momento nulla si sa nemmeno dei molto attesi Freaks out e Diabolik

Genere inizialmente molto riconoscibile, fino all’arrivo di Checco Zalone e dei sui boom, dopo il quale i cinepanettoni negli ultimi anni hanno variato sempre più gli ingredienti, fino a inglobare le più varie commedie italiane delle Feste. Per non dire che sempre più frequentemente si punta, dal pre-Natale all’Epifania, anche su grandi pellicole tricolori di altri generi, come Pinocchio l’anno scorso o quest’anno gli attesissimi Freaks out di Gabriele Mainetti (la cui uscita ufficiale è fissta ancora per il 16 dicembre, data che probabilmente non sarà confermata) e Diabolik dei Manetti Bros (debutto al momento rimasto al 31 dicembre).

Tornando alle commedie, ha scelto la via della piattaforma 10 giorni con Babbo Natale di Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini e la new entry Diego Abatantuono, al debutto il 4 dicembre su Amazon Prime video (sarebbe dovuto sbarcare in sala il 16). La commedia è il seguito del campione d’incassi 10 giorni senza mamma, che aveva portato a casa più di 7.500.000 euro al botteghino nel 2019. Si aspettano ancora invece nuove date ufficiali d’uscita, o notizie di eventuali esodi su piattaforma, per le altre due commedie italiane delle Feste, ovvero Io sono Babbo Natale di Edoardo Falcone con Gigi Proietti, alla sua ultima interpretazione, e Marco Giallini (il debutto era fissato il 3 dicembre nei cinema) e il più classico Natale su Marte di Neri Parenti (la data d’uscita era inizialmente il 17 dicembre), ambientato sul pianeta rosso nel 2050, con Christian De Sica nei panni del papà di Massimo Boldi.