Gli anni più belli, esordio boom

Prima posizione al box office per l’utimo film di Gabriele Muccino

Ottimo incasso d’esordio per ‘Gli anni più belli’, il nuovo film scritto e diretto da Gabriele Muccino che vede come protagonisti Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Nicoletta Romanoff ed Emma Marrone. Uscito il 13 febbraio distribuito da 01 Distribution, il film ha conquistato nettamente la prima posizione al box office con 2.896.109 euro incassati in 817 schermi con una media per copia di 3.545 euro raccolti per sala, la più elevata della classifica.

“È stata una grandissima scommessa produttiva e creativa: riportare il grande romanzo raccontato dal Grande Cinema italiano al cinema, omaggiandolo, raccontando in questo film che racchiude 40 anni di storia, tutta l’osservazione sulla vita sommata all’esperienza artistica accumulata in questi meravigliosi 23 anni trascorsi dal mio primo film d’esordio a oggi”, ha commentato Muccino.