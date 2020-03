Nelle sale italiane il 29 aprile, prodotto da La Siliàn, il film “Dio salvi la Regina”

È in arrivo nelle sale italiane, prodotto da La Siliàn, il film “Dio salvi la Regina”, diretto da Andrés Arce Maldonado e scritto da Sibilla Barbieri. “Dio salvi la Regina” è una commedia lieve e felicemente ironica, che guarda al molto piccolo per parlare del grande: pone sul tavolo un tema profondo e quanto mai attuale, ma lo fa in maniera gentile, ricordandoci che alla fine, un popolo, è soprattutto una grande famiglia. Il film uscirà nelle sale il 29 aprile distribuito da Distribuzione Indipendente. E’ incentrato su Diana, madre e medico della mutua, una donna normale con una vita normale, che decide di fare un poetico atto di insubordinazione sociale, dichiarando l’indipendenza della sua casa dallo Stato italiano.

E’ in arrivo una strana monarca italiana

La spinge la speranza di salvare il suo “popolo”. Tutti i protagonisti – la piccola famiglia e gli amici che ogni giorno si presentano non invitati nella casa – saranno condizionati da questa singolare scelta e proiettati verso un nuovo modo di rapportarsi alla vita quotidiana, agli altri. Dovranno affrontare grandi temi: la scelta della lingua, le basi su cui si fonda il diritto, le norme che creano il tessuto sociale, la filosofia con cui educare i figli e futuri cittadini ma, soprattutto, dovranno confrontarsi con la responsabilità che comporta esercitare un potere. Il film uscirà nelle sale il 29 aprile distribuito da Distribuzione Indipendente.