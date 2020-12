Disney lancia il nuovo Star Wars

Si intitola Rogue Squadron e sarà diretto dalla regista di Wonder Woman Patty Jenkins

Avanti, oltre la crisi innescata dall’emergenza Covid-19. Disney ha fatto sapere che ci sarà un nuovo film di della saga di Star Wars: diretto da Patty Jenkins (già regista di Wonder Woman, e il cui Wonder Woman 1984 è in uscita entro la fine del mese), la prima donna a dirigere un lungometraggio del franchise di Star Wars, Rogue Squadron, così si intitolerà, uscirà a fine 2023.

Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm (la società dietro l’epica saga partita nel 1977, acquistata dalla compagnia di intrattenimento numero uno al mondo, quella appunto di Topolino) ha detto che il nuovo capitolo sarà ambientato nel “futuro della galassia” e seguirà “una nuova generazione di piloti spaziali, che guadagneranno i loro distintivi a rischio della vita“. Kennedy ha inoltre parlato di alcune nuove serie tv della saga, tra le quali una dedicata al ritorno del celebre Lando Calrissian, personaggio di Guerre stellari introdotto per la prima volta nel secondo film della trilogia originale, L’Impero colpisce ancora, e due derivate da “The Mandalorian”. Una conferma quindi per i già annunciati Andor, prequel di Rogue One con Diego Luna, al lancio l’anno prossimo, e Obi Wan-Kenobi, con Ewan McGregor e Hayden Christensen che tornerà nella parte di Anakin Skywalker/Darth Vader. I due spin-off di The Mandalorian, supervisionati da Jon Favreau e Dave Filoni, Rangers of the New Republic e Ahsoka, interpretata da Rosario Dawson, si intrecceranno tra loro e anche con le vicende del Mandaloriano in un apposito evento congiunto. A lavorare su Lando sarà, invece, Justin Simien, già creatore di Dear White People, per quanto al momento né Donald Glover né Billy Dee Williams siano impegnati nel progetto con il ruolo di Lando Calrissian.

Ci sarà inoltre The Acolyte, serie basata su personaggi femminili, un mystery thriller che si svolge negli ultimi giorni della Prima repubblica, seguito da Leslye Headland di Russian Doll. In arrivo anche le serie animate Star Wars: The Bad Batch, proseguo di The Clone Wars; Star Wars: Visions, antologia di corti in stile anime che debutterà nel 2021; A Droid Story, dedicata a R2-D2 e C-3PO.