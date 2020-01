Sulle note di Sakamoto con Mr. Lawrence

Quando il soundtrack è più noto del film

In occasione del sessantottesimo compleanno del maestro Ryūichi Sakamoto, festeggiato il 17 Gennaio scorso, rievochiamo un film per il quale il musicista giapponese ha composto una delle colonne sonore che, probabilmente, ebbero più successo nel pubblico rispetto al film stesso.

In un’intervista rilasciata a Qobuz nel 2016, Sakamoto afferma che il suo primo ricordo legato al cinema risale ai suoi cinque anni, quando in sala guardò La Strada di Federico Fellini. Il maestro aggiunge che ciò che più lo colpì del film fu la colonna sonora composta da Nino Rota.

Sakamoto descrive il suo rapporto con la musica e vi distingue due sfere: egli scrive per gli altri, quindi deve cercare di compiacere, di comunicare attraverso il linguaggio della musica ciò che lo spettatore vuole ascoltare dal produttore. Infine, scrive per sé e ciò che compone in questa sfera, decisamente più intima, deve soddisfa sé stesso.

Il maestro ricorda che le sue esperienze di compositore cinematografico più dure, ma anche più belle e gioiose sono legate ai film Little Buddha e The Last Emperor di Antonio Bertolucci e The Revenant di Alejandro González Iñárritu. La difficoltà che il produttore riscontrò risiedevano nella profonda conoscenza e passione che i due registi provavano musica.

Arrivando al dunque, e parlando allora del film in questione, Merry Christmas Mr. Lawrence, il maestro si dice soddisfatto del suo lavoro, tuttavia ammette di aver avuto delle difficoltà durante un certo periodo a suonarla nei concerti, nonostante le persone aspettassero con impazienza proprio quella composizione. La fatica era legata alla popolarità e alla richiesta continua da parte del pubblico che, probabilmente, desiderava ascoltarla e sognare ad occhi chiusi.

Il periodo di blocco è durato un decennio. Poi un giorno Sakamoto afferma di aver riascoltato le note della sua canzone accidentalmente e, citandolo, trovò che quella musica “non era poi così male”. Da quel giorno riprese a suonarla.

È vero, non si può ascoltare Merry Christimas Mr. Lawrence e non riconoscere le inconfondibili note del ritornello. Persino la versione cantata di David Sylvian, Forbidden Colours, quando viene ascoltata ci riconsegna alla versione del maestro giapponese.

Ma Sakamoto non è solamente il compositore della colonna sonora di Furyo, prima pellicola per cui compone nel 1983. Egli fa anche parte del cast, apparendo come coprotagonista assieme a David Bowie, nei panni del Capitano Yonoi.

A giudizio di chi scrive, il primo film in cui Sakamoto appare e per cui compone è un’opera forte, che trasmette sensazioni ed emozioni intense, tensioni e una suspense appena accennata con una nota di malinconia mista a tristezza.

Si tratta di un film diretto da Nagisa Oshima, tratto dal romanzo The Seed and the Shower. La produzione nippo – britannica fa sì che la pellicola abbia due nomi: 戦場のメリークリスマス che letteralmente significa “Buon Natale sul campo di battaglia” e il più noto Merry Christmas Mr. Lawrence. Nelle versioni europee, il film è conosciuto come Furyo, in giapponese significa “prigioniero di guerra”.

Il romanzo, tratto da una storia vera, parla del periodo in cui l’autore fu imprigionato dalle truppe nipponiche durante la Seconda Guerra Mondiale. Il film, quanto ad ambientazione, non se ne discosta molto:

Java, 1942. Diversi occidentali sono stati fatti prigionieri dai nipponici. Queste persone sono costrette a vivere in condizioni pietose e trattati nei modi più duri. Questo perché la cultura giapponese, come è ben noto, non accetta la prigionia. Si predilige la morte o il suicidio onorevole.

Mr. Lawrence è un tenente colonnello inglese che conosce molto bene la lingua giapponese. Viene, quindi, impiegato dai nipponici come interprete e per comunicare agli occidentali gli insegnamenti e i valori giapponesi. Tuttavia, proprio a causa di questa sua posizione privilegiata, viene percepito dai prigionieri come un traditore.

A un certo punto, arriva nel campo di prigionia il maggiore Celliers, interpretato da David Bowie, che suscita l’interesse del capitano Yonoi. Quest’interesse, però, non può assolutamente trapelare in nessun modo a causa dei rischi e delle accuse che si verrebbero a riversare sul capitano.

Tra le tante interpretazioni di Bowie, questa è una delle più celebri. Famosissima la scena del bacio tra il capitano Yonoi e il maggiore Celliers o quella in cui lo stesso Celliers mangia un fiore rosso.

L’enigmatico nome del film deriva dalle conversazioni del tenente Lawrence e il sergente Hara. Una frase apparentemente superficiale, un augurio che Hara fa al tenente nel ’42 e che poi ripeterà a distanza di anni allo stesso Lawrence in una cella, prima di essere giustiziato per i crimini di guerra, nonostante il periodo non sia quello natalizio. Una frase che cela un senso di umanità e vicinanza tra i due personaggi e forse qualche rimpianto da parte del sergente. Una semplice frase sulla quale è costruito un film che sembra volerci comunicare una sola cosa: siate umani.

Giorgia Gentili