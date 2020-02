Dal 2 al 6 marzo una programmazione dedicata all’attore e produttore scozzese

Arriva la Gerard Butler Mania: da lunedì 2 marzo a venerdì 6 marzo su Sky Cinema Collection una programmazione interamente dedicata all’affermato attore e produttore cinematografico di origini scozzesi dal grande seguito, che ha conquistato Hollywood grazie al suo fascino misterioso. Butler appassionato di cinema da sempre, debutta nella compagnia del Kings Theatre di Glasgow, poco più che teenager, con “Oliver”, in seguito prende parte alla versione teatrale di “Trainspotting”. Lo abbiamo visto al fianco di Jennifer Aniston, Morgan Freeman, Pierce Brosnan in pellicole che hanno appassionato milioni di spettatori.

Su Sky è Gerard Butler Mania

La Collection di Sky si apre con la prima tv di Attacco al potere 3 (lunedì 2 marzo, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection), in cui Butler interpreta la guardia del corpo Mike Banning che si ritrova incastrato in un complotto contro il Presidente degli Stati Uniti. Nel cast anche Morgan Freeman, Piper Perabo, Jada Pinkett Smith e Nick Nolte. Fra i titoli presenti anche Attacco al potere 2, l’action bellico con Gary Oldman; Hunter killer- Caccia negli abissi e Nella tana dei lupi che racconta l’avventura di una squadra speciale del dipartimento di polizia incaricata di sgominare una banda di rapinatori. Per il genere comedy spiccano Il Cacciatore di ex, graffiante commedia con Jennifer Aniston e La dura verità, che vede Butler nei panni di un uomo cinico e spudorato che decide di dare consigli a Katherine Heigl, produttrice di un talk show, su come conquistare un uomo. Fanno parte della collezione anche Gods of Egypt; il fanta-action Timeline; il thriller con Pierce Brosnan e Maria Bello Shattered- Gioco Mortale e, infine, The Vanishing – Il mistero del faro, thriller tratto da una storia vera. I titoli sono anche disponibili on demand su Sky e Now Tv nella collezione Gerard Butler.