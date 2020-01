Shoah, quando il cinema racconta l’orrore

In occasione della Giornata della Memoria ricordiamo i film più importanti che hanno trattato l’Olocausto

La giornata della memoria è un evento che si celebra ogni anno, il 27 gennaio, dal 2005. Con questa ricorrenza ricordiamo le vittime dell’Olocausto. Tanti sono i film che hanno trattato questo argomento così delicato ed emotivamente struggente che, a distanza di anni, tocca ancora il cuore di milioni di persone. In questo articolo, ripercorreremo, nello specifico, le caratteristiche di tre grandi film che hanno fatto la storia, ovvero La vita è bella, Il bambino con il pigiama a righe, Schindler’s list. La vita è bella è un film diretto ed interpretato da Roberto Benigni e quest’anno compie 23 anni dalla sua uscita. L’attore è riuscito a spopolare agli Oscar e a portare il suo film oltre i confini della nostra Nazione. È il film che ha segnato il salto di qualità di Benigni. Il Nazismo viene trasformato in un gioco, che utilizza gli uomini come fossero pedine addestrate a compiere missioni e ad arrivare al traguardo, dove ad attenderli ci sarà un meraviglioso carro armato.

È così che Benigni descrive l’orrore dei campi di concentramento a suo figlio Giosuè, incoraggiandolo ad essere il più tenace di tutti i partecipanti. Immancabile, al fianco del protagonista, la sua Principessa, l’attrice Nicoletta Braschi, nonché moglie di Roberto Benigni. Prima di essere deportato, infatti, assistiamo alle divertenti vicende vissute da Guido Orefice, che cerca in ogni modo di stare accanto alla sua amata Dora. A tal proposito, nasce la frase divenuta celebre in tutto il mondo: ‘Buongiorno, principessa!’

Il Fascismo viene ridicolizzato, deriso, spogliato della sua veste drammatica, per combatterne la potenza. La vita è bella è stato il film italiano ad aver incassato di più a livello internazionale (oltre 204 milioni di euro). Il bambino con il pigiama a righe è un capolavoro di John Boyne, pubblicato nel 2006, viene successivamente portato sul grande schermo da Mark Herman. In questo film si racconta l’amicizia nata tra due bambini: Bruno, figlio di un comandante tedesco, e Shmuel, figlio di ebrei, e per questo condannato a vivere in un campo di concentramento. Bruno, con la sua famiglia, si trasferisce nelle prossimità di un campo di concentramento, ed è qui che conosce Shmuel, il bambino con il pigiama a righe che credeva di vivere in una fattoria. Nonostante le barriere sociali, e nonostante, soprattutto, le barriere reali, tra i due nasce un’amicizia vera, profonda, limpida come il cuore dei bambini, che non vedono differenze razziali o sociali.

Così come Giosuè in La vita è bella, anche qui la tragedia dell’Olocausto viene vissuta e vista attraverso gli occhi dei bambini, che lavorano di immaginazione. Schindler’s list è un grande classico di Spielberg, vincitore di sette Oscar, tra cui miglior film e miglior regia. Inscritto nella lista dei dieci film americani migliori di sempre, questo capolavoro ha raccolto enormi consensi e una folla di spettatori. Il film racconta la storia vera dell’industriale tedesco Oskar Schindler, interpretato da Liam Neeson, che ha aiutato 1100 ebrei a sfuggire allo sterminio. Simbolo emblematico della narrazione è la bambina con il cappotto rosso. Ancora una volta una bambina, ancora una volta l’innocenza di un’età che non conosce differenze e discriminazioni. In un mondo senza colori, triste e spento, a dare colore c’è lei, una macchia rossa, rossa come il sangue. Sarà proprio la forte riconoscibilità della bambina a far capire a Schindler che anche gli ebrei hanno un’identità e che, come tali, vanno rispettati.

A 27 anni dalla sua uscita, Schindler’s list è ancora in grado di smuovere l’animo degli spettatori, che si vedono catapultati nella dimensione disumana vissuta da migliaia di persone durante un periodo storico che non sarà mai dimenticato.

Katia Tosto