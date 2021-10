La Padrina di Jean Paul Salomé arriva nelle sale

L’anteprima del film è andata in scena a Roma nel rinnovato cinema Troisi

Giovedi 7 ottobre a Roma ha avuto luogo l’anteprima del film La Padrina all’interno del rinnovato cinema Troisi a Trastevere. La Padrina è un film francese realizzato nel 2020.

Una meravigliosa Isabelle Huppert interpreta al meglio il ruolo della protagonista in un cast che può vantare anche la presenza di attori come Liliane Rovère e Hippolyte Girardot. Il film comincia a Parigi all’interno di un commissariato di polizia nel quale lavora Patience (Isabelle Huppert) come traduttrice dall’arabo al francese delle conversazioni tra vari trafficanti di droga. Patience, in grande crisi di denaro a causa delle numerose spese che deve sostenere per mantenere l’anziana madre, decide di entrare nel business della droga diventando a stretto giro la “Padrina”.

Il film consente di immergersi nella realtà parigina permettendo allo spettatore di apprezzare la ricchezza etnica di questa città, osservando da vicino la cultura asiatica e araba attraverso costumi, lingue e luoghi di Parigi Nord-Est (precisamente nei quartieri di Barbès e Belleville). L’irrefrenabile Isabelle Huppert ci impressiona di nuovo sfoderando un arabo perfetto. L’attrice, infatti, non avendo mai studiato in precedenza questa lingua ha dovuto imparare la sua parte seguendo un particolare metodo: ogni battuta è stata ascoltata a ritmi diversi e interpretata sia da un uomo che da una donna per permetterle di imparare al meglio la pronuncia corretta. Il film è tratto dal romanzo “La Bugiarda” di Hannelore Cayre ed ha ottenuto una nomination ai Cesar per il miglior adattamento e il premio Jacques Deray dell’Istituto Lumières. La Padrina sarà disponibile nelle sale cinematografiche a partire dal 14 ottobre 2021. Consiglio vivamente di andare a vedere quest’opera che unisce con successo gli elementi tipici della commedia a quelli dei film d’azione.

Mathilde Serre