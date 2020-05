Preparatevi a indossare ‘Occhiali neri’. Garantisce Dario Argento

Il regista rivela che le riprese del suo nuovo film partiranno ad agosto

“Penso di poter girare il mio nuovo film ‘Occhiali neri’ a fine agosto, sarà ambientato a Roma e nei dintorni. Non cambierò nulla della sceneggiatura, resta quella pre-coronavirus“. Parola di Dario Argento. E come si metterà con quelle scene che prevedano dei baci? “Non ce ne sono molti, giusto un paio”, risponde il regista e autore di tanti classici del cinema horror e non solo, Ospite su Radio1 Rai di ‘Un Giorno da Pecora’. “Ancora non so come si farà, mi farò consigliare da un medico, ma spero che ad agosto o settembre queste scene si potranno fare”. Argento fa sapere che la colonna sonora del suo nuovo lavoro sarà firmata dai Daft Punk. Anche se pare che il duo francese abbia smentito. “Non hanno smentito loro, ma la loro casa discografica, con cui non avevo parlato – precisa il re dell’horror italiano – avevo parlato solo con i Daft Punk, peraltro erano stati loro a chiamarmi, a telefonarmi”.

Preparatevi per gli ‘Occhiali neri’: Dario Argento rivela che le riprese del suo nuovo film partiranno ad agosto

E’ quindi confermato che la soundtrack di ‘Occhiali Neri’ sarà dei Daft Punk? “Sarà la casa discografica a decidere se accettare o no, forse pensano a questioni di denaro, non lo so”, replica, regalandoci un altro piccolo giallo. Per Argento la ‘fase 2′ sta cominciando molto lentamente: “Sono uscito pochissimo, ho un po’ camminato, ho fatto la cyclette in casa. Finora però non ho ancora visto nessuno, nemmeno le mie figlie”. E quando gli si domanda cosa gli sia mancato in questo periodo, il regista offre una risposta a sorpresa: “Andare a mangiare il sushi, che mi piace tanto. I miei preferiti sono quelli di salmone e tonno“. Chissà che non sia grazie al colore rosso.