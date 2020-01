Notte degli Oscar, la diretta su Sky

Dopo l’annuncio delle nomination, entra nel vivo il countdown verso la Notte degli Oscar 2020, che si terràcome sempre al Dolby Theatre di Los Angeles. Anche quest’anno, la cerimonia di premiazione della 92ª edizione degli Academy Awards sarà in onda, sul canale dedicatoche si accenderàconpremiati nelle precedenti edizioni, disponibili anche on demand su Sky e Now TV.

Tra i titoli trasmessi sul canale, alcuni dei film più rilevanti dell’edizione 2019: Green Book con Viggo Mortensen, il road movie premiato con 3 Oscar delle principali categorie, ossia miglior film, miglior sceneggiatura originale e miglior attore non protagonista a Mahershala Ali; Bohemian Rhapsody, il film sulla storia dei Queen che ha ottenuto un eccezionale successo mondiale e 4 statuette tra cui quello al protagonista Rami Malek; Blackkklansman, Oscar alla sceneggiatura non originale per il film di Spike Lee con John David Washington e Adam Driver; Se la strada potesse parlare, il dramma di Berry Jenkins (Moonlight) su ingiustizia e razzismo che ha fatto ottenere a Regina King l’Oscar come miglior attrice non protagonista; il biopic di Damien Chazelle (La La Land), premiato per i migliori effetti speciali, First Man – Il primo uomo con Ryan Gosling nei panni di Neil Armstrong; Vice – L’uomo nell’ombra con Christian Bale, Amy Adams e Sam Rockwell, il biopic di Adam Mckay che ha ottenuto la statuetta per il miglior trucco; e Spider Man – Un nuovo universo, miglior film d’animazione della scorsa edizione. Inoltre, altri grandi classici come l’intenso dramma con Ralph Fiennes, Kristin Scott Thomas e Juliette Binoche Il paziente inglese (9 Oscar); la biografia del leader pacifista interpretato da Ben Kingsley Gandhi (8 Oscar); il kolossal storico-avventuroso con Peter O’Toole Lawrence d’Arabia (7 Oscar); l’epico western diretto e interpretato da Kevin Costner Balla coi lupi (7 Oscar) e anche gli italiani La grande bellezza di Paolo Sorrentino e Ieri, oggi, domani di Vittorio De Sica, entrambi premiati come miglior film straniero.