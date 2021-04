Entrambi i film freschi di Oscar devono la colonna sonora al compositore torinese

“È un segno meraviglioso che Nomadland e The Father, due bellissimi film indipendenti che parlano di temi importanti e profondi, siano stati premiati con questi grandi riconoscimenti. Mi sento onorato ad aver contribuito con la mia musica a queste due storie”.

Nomadland e The Father: nel segno di Ludovico Einaudi: entrambi i film freschi di Oscar devono la colonna sonora al compositore torinese

Così Ludovico Einaudi commenta gli Oscar ricevuti dai due film che si avvalgono della sua musica: ‘Nomadland’ di Chloé Zhao, fresco vincitore di 3 Oscar (miglior film, migliore attrice protagonista, miglior regia), già Leone D’Oro a Venezia e vincitore di due Golden Globe, e ‘The Father’ di Florian Zeller, che invece ha vinto 2 premi Oscar (miglior attore protagonista e miglior sceneggiatura non originale (sei candidature agli Oscar e Golden Globe). Le musiche di ‘Nomadland’ (di cui la colonna sonora è in pubblicazione su etichetta Decca) composte da Ludovico Einaudi e da lui interpretate al pianoforte con Federico Mecozzi al violino e Redi Hasa al violoncello, sono tratte dall’ultimo album di Einaudi Seven Days Walking, da Elements e da Divenire. Per ‘The Father’ Einaudi ha firmato la colonna sonora con sei pezzi tratti da Seven Days Walking e ha composto appositamente un brano originale con il titolo di My Journey.

A proposito della scelta di Einaudi, la Zhao ha detto: “Sono andata online per cercare musica classica ispirata dalla natura… e ho trovato un video su YouTube della sua ‘Elegy for the Arctic’. Ho quindi iniziato ad ascoltare ‘Seven Days Walking’ e sono rimasta stupita da come sentivo che Ludovico stava camminando sulle Alpi. Mi sembrava che lui e il personaggio di Fern camminassero parallelamente; il loro comune amore per la natura li collega, e sapevo che allora la sua musica si sarebbe adattata perfettamente al nostro film”. Mentre Florian Zellerl, regista di ‘The Father’, ha affermato: “Il motivo per cui volevo davvero lavorare con Einaudi è il modo in cui usava i violini. Volevo avere un filo d’oro simile a un violino per tutto il film. Quindi, era una composizione molto delicata. In un certo senso, quasi impercettibile … è il padrone di quel territorio, del quasi impercettibile. Perché quando non c’è quasi nient’altro che tanta sensualità e mistero, è qualcosa di enorme“.

La produzione musicale di Einaudi che è diventata cinema include anche film come ‘The Third Murder’ di Kore-Eda Hirokazu, ‘The Water Diviner’ di Russel Crowe, ‘Ìm Still Herè di Casey Affleck e Joaquin Phoenix, ‘Mommy’ di Xavier Dolan e ancora, ‘Quasi Amicì e ‘Sambà di Olivier Nakache e Eric Toledano, ‘Insidious’ di James Wan, ‘Fuori dal mondò di Giuseppe Piccioni, ‘This is England’ di Shane Meadows da cui film è nata la serie di strepitoso successo, tutti premiati o nominati a Oscar e Golden Globe. Ventotto di queste composizioni sono raccolte in un doppio album intitolato Cinema in uscita il 4 giugno 2021. Ludovico Einaudi sarà impegnato in tour in estivo in Italia, le date verranno annunciate nelle prossime settimane.