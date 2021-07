Morale contro legge: La ragazza con il braccialetto arriva nei cinema

Il film di Stéphane Demoustier sarà nelle sale a partire dal 26 agosto

Presentato con successo in Piazza Grande al Festival di Locarno e Vincitore del Premio César per la Miglior Sceneggiatura non originale, La ragazza con il braccialetto di Stéphane Demoustier arriva nelle sale italiane, distribuito da Satine Film, a partire dal 26 agosto.

Al centro del film la vita di Lise, un’ enigmatica adolescente, accusata dell’ omicidio della sua migliore amica e costretta, in attesa del giudizio in Corte d’ Assise, a portare alla caviglia un braccialetto elettronico. I suoi genitori la sostengono, cercando la maniera migliore di far fronte al dramma che ha colpito la famiglia ma, durante il processo, emergono aspetti della personalità di Lise inattesi e sconcertanti, che rendono difficile anche per loro capire la verità. Chi è veramente Lise? Conosciamo davvero chi amiamo?

La Ragazza con il Braccialetto è un ‘courtroom drama’ incalzante e appassionante per i toni del dibattimento con cui difesa e pubblico ministero sostengono e dipanano le reciproche argomentazioni. E al tempo stesso il suo racconto apre uno squarcio sul mondo inquieto dell’adolescenza. Interrogandosi su quanto un giudizio morale possa essere condizionante nella società attuale, che sembra non comprendere più i giovani e i loro comportamenti.