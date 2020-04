L’opera prima di Stefano Cipani si aggiudica l’Efa Young Audience Award

Un premio europeo importante per il cinema italiano: ‘Mio fratello rincorre i dinosauri’, opera prima di Stefano Cipani, sostenuta dal Fondo per l’audiovisivo della Regione Emilia-Romagna, porta a casa l’Efa Young Audience Award, conferito da una giuria composta da oltre 7mila ragazzi e ragazze di 69 Paesi europei. Gli altri due titoli finalisti erano ‘My Extraordinary Summer with Tess’ di Steven Wouterlood, e ‘Rocca Changes the World’ di Katja Benrath. Il premio, sezione giovanile dei prestigiosi European Film Awards, si è svolto quest’anno online per le ragioni che ben sappiamo. ‘Mio fratello rincorre i dinosauri’, dopo l’acclamata prima alle giornate degli autori al Festival di Venezia, lo scorso anno, prima dell’emergenza sanitaria ha conquistato il pubblico delle sale (distribuito da Eagle Pictures), divenendo un autentico caso cinematografico, grazie anche a un cast di spessore con, tra gli altri, Isabella Ragonese, Alessandro Gassmann e la musa di Pedro Almodóvar Rossy De Palma.

Mio fratello rincorre i dinosauri e conquista premi aggiudicandosi l’Efa Young Audience Award

Il film è anche stato di recente tema di una tesi di laurea all’Università di Bologna. Produzione italo-spagnola curata da Paco Cinematografica, Neo Art Producciones e Rai Cinema, è stato interamente girato in Emilia-Romagna, prevalentemente a Pieve di Cento, con incursioni a Cento, Bologna e Anzola Emilia, presso il Gelato Museum Carpigiani.

E’ stato sceneggiato dal bolognese Fabio Bonifacci insieme a Giacomo Mazzariol, autore dell’omonimo libro autobiografico da cui l’opera è tratta. Emilia-Romagna Film Commission ha seguito la produzione dalla fase di scouting alla promozione, fungendo da punto di riferimento per la produzione e i territori durante le riprese. Il film racconta la storia di crescita di Jack e della sua piena accettazione di Jo, il fratellino nato con la sindrome di down. Nei giorni precedenti, l’Efa Young Audience Award ha conquistato il pubblico televisivo, con oltre mezzo milioni di spettatori nelle prime due serate di programmazione su Sky Cinema.