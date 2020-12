Michael B. Jordan torna con Creed 3 e debutta alla regia

Dopo mesi di rumors la notizia è stata confermata ufficialmente. Non si sa se stavolta ci sarà Stallone

Mettetevi comodi, ci sono novità su Creed 3 che potrebbero mettervi knockout. Dopo il successo di Creed 2, secondo spin-off del mitico Rocky, del 2018, grande è stata l’attesa per l’annuncio di una terza puntata e del relativo regista. Ora, dopo mesi di rumors, Josh Horowitz di Mtv News ha confermato su Twitter che Michael B. Jordan, lanciato proprio dal ruolo di Adonis Creed, farà il suo debutto alla regia con Creed 3.

Tessa Thompson ha confermato che tornerà per il film nonché, appunto, che Jordan dirigerà la pellicola. Ancora non è chiaro se Sylvester Stallone tornerà o no nei panni di Rocky Balboa. Stallone ha però espresso interesse, dicendo che anche se non ci fosse nel prossimo film, “non dico mai di no a Rocky, perché ho un paio di idee”. Bocche cucite per ora sulla trama. La sola notizia data finora è che Zack Baylin, l’attuale scrittore del film in uscita King Richard, scriverà la sceneggiatura di questo sequel. Il primo Creed è uscito nel 2015, diretto da Ryan Coogler che poi, nel 2018, avrebbe diretto Black Panther. Il film segue Adonis Creed (e un malaticcio Rocky Balboa) mentre si costruisce un nome e vive sull’eredità del suo defunto padre, Apollo Creed.

Il seguito, Creed 2, è uscito nel 2018 con alla regia Steven Caple Jr. In quel film, Adonis si scontra sul ring con Viktor Drago, il figlio di Ivan, che ha ucciso Apollo Creed in Rocky 4. Nel film ricomparve la star d’azione degli anni ’80 Dolph Lundgren, e ci fu il debutto dell’attore Florian Munteanu, che sarà nel prossimo film Marvel Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Non c’è ancora una data di uscita per Creed 3, ma adesso non resta che aspettare.