L’attore è arrivato a Sidney, giusto prima della partenza della produzione del film

Il cast di Thor: Love and Thunder vede un ritorno a sorpresa, perché a quanto pare Matt Damon ha firmato per il progetto. Secondo news.com.au, Damon e la sua famiglia sono appena sbarcati a Sydney dove si sono messi in quarantena prima dell’inizio della produzione di Thor: Love and Thunder .

Matt Damon nel cast di Thor: Love and Thunder. L’attore è arrivato a Sidney, giusto prima della partenza della produzione del film

In realtà non è ancora ufficialmente confermato se il motivo per cui Damon è volato a Sydney sia proprio quello di far parte del prossimo film di Thor, anche se è molto probabile. Peraltro non si sa ancora quale personaggio interpreterebbe. Ma se così fosse sarebbe la sua seconda volta nell’universo Marvel. Damon aveva già avuto un piccolo cameo in Thor: Ragnarok , dove interpretava un attore che recitava come Loki nel palcoscenico asgardiano verso l’inizio del film. Il Thor di quello spettacolo teatrale all’interno del film era Luke Hemsworth, fratello maggiore di Chris, mentre l’Odino da palcoscenico era interpretato da Sam Neil.

La partecipazione di Damon a questo film segnerebbe anche una reunion tra lui e Christian Bale, che sarà Gorr the God Butcher, dopo che i due sono apparsi insieme sullo schermo l’ultima volta in Ford v Ferrari di James Mangold (2019). Thor: Love and Thunder dovrebbe iniziare le riprese nei prossimi giorni. Il cast include: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Taika Waititi, Jaimie Alexander, Chris Pratt, Karen Gillan. E anche gli altri attori di Guardiani della Galassia (Dave Bautista e Pom Klementieff) sono stati visti a Sydney, in pratica confermando che ci saranno. Thor: Love and Thunder dovrebbe uscire nei cinema l’11 febbraio 2022.