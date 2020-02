Lucy Boynton sarà Marianne Faithfull

L’attrice è stata l’ex fidanzata di Freddie Mercury in ‘Bohemian Rhapsody’

Sarà Lucy Boynton ad interpretare Marianne Faithfull, l’ex musa dei Rolling Stones, in un prossimo biopic le cui riprese inizieranno in autunno. Già lo scorso anno si erano sparse voci secondo le quali l’attrice, che ha incarnato la ex fidanzata di Freddie Mercury, Mary Austin, in ‘Bohemian Rhapsody’, si sarebbe calata nei panni della Faithfull.

Come scrive Rolling Stone l’attrice britannica, nata a New York nel ’94 ma cresciuta a Londra, sarà diretta dal regista Ian Bonhote e sarà anche produttrice esecutiva della pellicola. La storia si svolgerà “da quando è stata scoperta a 17 anni a quando ha raggiunto la fama come idolo pop, vivendo anni di edonismo sfrenato e una storia d’amore tumultuosa con Mick Jagger che ha ispirato alcune delle loro migliori canzoni, per finire a quando si è ritrovata senzatetto e tossicodipendente a Soho”. “Sono felicissima che venga finalmente girata la mia storia – ha affermato la vera Marianne Faithfull, 73 anni – e lo sarà con un dream team con Lucy, Ian e la produttrice Julia Taylor-Stanley”. La Bonhote, dal canto suo, ha detto: “Marianne è una donna straordinaria che si è ribellata all’industria musicale dominata dagli uomini”. Si cerca ora l’attore che interpreterà Mick Jagger, di cui la Faithfull fu compagna di vita durante gli anni della Swinging London.