Lady Gaga mania: è gia febbre per House of Gucci

Boom dei biglietti delle anteprime serali del film di Ridley Scott che uscirà il 16 dicembre

È già Lady Gaga mania, con la febbre che sale per le anteprime serali esclusive del 15 dicembre di House of Gucci, film cult di questa stagione, diretto da Ridley Scott e in uscita dal 16 dicembre, distribuito da Eagle Pictures.

Venduti più di 4000 biglietti in sole 12 ore, si potranno ancora comprare su www.houseofgucci.it fino a esaurimento posti. Un notevole successo ‘preventivo’ per questa pellicola della quale l’artista Premio Oscar è la star nei panni di Patrizia Reggiani. La pluripremiata stella internazionale Lady Gaga ha ammaliato il pubblico durante la Premiere italiana del film dello scorso sabato 13 novembre e e durante l’intervista tv con Fabio Fazio a “Che Tempo che fa” che nella puntata di domenica 14 ha toccato un record d’ascolto con oltre 3 milioni e 610mila spettatori pari a uno share del 14,5, con un picco d’ascolto di 4 milioni e 600mila spettatori e oltre il 18% di share.

Picco che il programma ha registrato anche sui social con 584.000 interazioni complessive. House of Gucci è stato girato in Italia e richiama la vicenda della dinastia Gucci, una tra le più celebri nel mondo della moda. Il film racconta di quando la Reggiani, una ragazza di umili origini, entra a far parte della famiglia. La sua sfrenata ambizione inizierà ad incrinare i rapporti familiari, innescando una spirale incontrollata di tradimenti, decadenza, vendetta e infine omicidio. Al fianco di Gaga un cast di pesso composto da Adam Driver, dai vincitori del Premio Oscar Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto ed ancora da Salma Hayek e Camille Cottin.