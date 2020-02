E la Ragazza d’autunno sbarca all’Uci

Sarà proiettato lunedì prossimo per la rassegna ‘Essai. Rassegna di cinema d’autore’

Lunedì 24 febbraio negli Uci Cinemas continua ‘Essai. Rassegna di cinema d’autore’, l’appuntamento settimanale del Circuito Uci pensato per tutti gli amanti dei film di qualità. Protagonista di questa settimana ‘La Ragazza d’Autunno’, il film diretto da Kantemir Balagov e distribuito da Movies Inspired. Nel cast Vasilisa Perelygina, Konstantin Balakirev, Olga Dragunova, Viktoria Miroshnichenko e Andrey Bykov.La rassegna all’Uci Pioltello è in programma mercoledì 26 febbraio.

La storia è ambientata a Leningrado, nel 1945. La guerra è finita ma l’assedio nazista è stato feroce e la città è in ginocchio. Iya è una ragazza bionda, timida e altissima, che ogni tanto si ‘blocca’ per un trauma da stress. Lavora come infermiera in un ospedale e si occupa del piccolo Pashka. Ma quando la vera madre del bambino, Masha, torna dal fronte, lui non c’è più. Spinta psicologicamente al limite dal dolore e dagli orrori vissuti, Masha vuole un altro figlio e Iya dovrà aiutarla, a tutti i costi.