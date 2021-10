La felicità irraggiungibile di Les Jeunes Amants

Il film di Carine Tardieu in competizione alla Festa del Cinema di Roma

Il film francese Les Jeunes Amants, selezionato in concorso, è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma #RomaFF16, in presenza della regista e sceneggiatrice Carine Tardieu, della meravigliosa Fanny Ardant, del suo “partenaire de jeu” Melvil Poupaud.

Il film, scritto dalla stessa Carine Tardieu, insieme ad Agnès de Sacy (I villeggianti, Un castello in Italia, Il viaggio di Yao), nasce da un’idea del cineasta Solveigh Anspach e arriverà in sala il 2 febbraio 2022.

Les Jeunes Amants racconta l’incontro e la storia d’amore di Shauna (Fanny Ardant) e di Pierre (Melvil Poupaud). Shauna è una donna di settant’anni, ex architetto in pensione, nonna, madre e vedova, malata di parkinson, che ha abbandonato l’idea dell’amore.

Pierre, medico di quarantacinque anni, felicemente sposato con Jeanne (Cécile de France) e padre di due figli, incontra Shauna durante un viaggio in Irlanda, ma non è la prima volta che la vede.

Si conobbero infatti quindici anni prima, nell’ospedale in cui lavorava Pierre. Quest’ultimo vede in Shauna una donna seducente e non una nonna di settant’anni.

È così che, totalmente affascinati l’uno dall’altro, iniziano una storia che li lega irrimediabilmente, portandoli a vedersi e rivedersi.

Entrambi provano un amore pulito, tipico adolescenziale, ma sfortunatamente nelle loro vite non c’è posto per questo genere di sentimento.

Il film scardina qualunque cliché sociale inerente l’amore: dalla differenza d’età, alla femminilità anche in un’età avanzata o nella malattia.

È una novità soprattutto per via del modo in cui è stato presentato.

Nonostante il tema trattato sia interessante non si può non notare che il ritmo, in alcuni passaggi, è esageratamente lento e a livello emozionale, non riesce a coinvolgere totalmente, nonostante gli attori interpretino egregiamente i ruoli assegnatigli.

Nonostante non sia perfetto, bisogna riconoscere che questo film fa riflettere sulle diverse forme dell’amore.

Mathilde Serre