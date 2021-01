Kristen Stewart sarà Lady D., ecco la prima foto

La star di Twilight interpreterà la principessa del Galles in “Spencer” di Pablo Larraín

Che ne dite, le somiglia? E’ stata rilasciata una foto tratta dal film in uscita “Spencer” in cui Kristen Stewart interpreta la defunta principessa Diana. Il film, scritto dal creatore di “Peaky Blinders” Steven Knight, ruota intorno a un weekend nella vita di Lady D. in cui lei trascorre una vacanza con la famiglia reale britannica, e decide di mettere fine al suo tumultuoso matrimonio con il principe Carlo.

“Dicembre 1991: il matrimonio del Principe e della Principessa di Galles si è raffreddato da tempo”, si legge nel comunicato che lancia la pellicola. “Anche se ci sono diverse voci di altre relazioni e di un divorzio, è stata decretata la pace per le festività natalizie nella tenuta di Sandringham. Si mangia e si beve, si spara e si caccia. Diana conosce il gioco. Ma quest’anno le cose saranno completamente diverse”.

Oltre alla star di Twilight, tra i membri del cast troviamo Timothy Spall, Sally Hawkins e Sean Harris. Il regista sarà Pablo Larraín. La lavorazione è cominciata e le riprese si svolgeranno in Germania e nel Regno Unito. Il film dovrebbe debuttare in autunno. L’anno prossimo ricorre il 25esimo anniversario della morte della principessa Diana, a seguito di un incidente automobilistico a Parigi. Il personaggio è stato molto amato, tanto da essere ribattezzato “Principessa del popolo’, e per questo il film farà di sicuro ancora discutere.