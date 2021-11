Korea Week Cinema a Roma, perché Seul non è solo Squid Game

Una settimana per vivere e scoprire la cultura e la celluloide del paese asiatico che sta ‘conquistando’ il mondo

All’Università La Sapienza di Roma (Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale) spetterà inaugurare la Korea Week 2021 che per la prima volta è dedicata al cinema.

L’Ateneo romano sarà protagonista proponendo una lezione dedicata all’Hallyu, l’onda coreana, anche cinematografica, che ha travolto il mondo. La rassegna, organizzata dall’Istituto Culturale Coreano, in collaborazione con Asiatica Film Festival, dal 9 al 14 novembre, presenterà una decina di opere tra film e documentari sottotitolati, per la maggior parte inediti in Italia, alla Casa del Cinema, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. E, sempre in anteprima, saranno presentati i cinque episodi della web serie K-Lab realizzata dagli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia della Lombardia, con la direzione artistica di Maurizio Nichetti.

“Ci è sembrato doveroso da parte nostra – commenta Choong Suk Oh, Direttore dell’Istituto Culturale Coreano – presentare questo mondo che, pur avendo avuto in questi ultimi anni un boom di notorietà a livello mondiale con film come Parasite e Minari o ancor più recentemente con drama come Squid Game, ha ancora molti lati affascinanti da scoprire. Per questo ci siamo affidati alla conoscenza e all’esperienza di Italo Spinelli, una delle figure più esperte del cinema asiatico, direttore artistico di Asiatica Film Festival. Come Istituto abbiamo però fatto un passo in più collaborando con uno dei più antichi e prestigiosi centri di formazione sulla settima arte: la Scuola Nazionale di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia. Il risultato sono cinque cortometraggi in cui la Corea è stata narrata, con gli occhi di giovani registi italiani che presenteremo nell’ambito del Korea Week Cinema”, conclude.

Dice Italo Spinelli: “Siamo molto felici di questa collaborazione con l’Istituto Culturale Coreano e con il Centro Sperimentale di Cinematografia. Asiatica Film Festival ha costantemente rivolto lo sguardo alla Corea del Sud, un paese dall’industria cinematografica in continua crescita e acclamata nei maggiori festival mondiali”. Nel corso della Korea Week saranno proiettati film che rappresentano varie sfaccettature dell’identità, non solo cinematografica, del paese. Tra i film presentati in anteprima segnaliamo “Introduction” di Hong Sang-soo, regista sceneggiatore pluripremiato nei maggiori festival (Berlino, Cannes, Venezia, Locarno, Busan), con una storia intimista in b&w di 70 minuti, il suo 25° film (11 novembre, ore 20.30 Casa del Cinema).