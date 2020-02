Intesa San Paolo promuove il cinema italiano a LA

La banca special partner al ‘Los Angeles, Italia. Film, Fashion and Art Fest’

Intesa Sanpaolo, informa una nota, partecipa in qualità di special partner per il terzo anno consecutivo al ‘Los Angeles, Italia. Film, Fashion and Art Fest’, la manifestazione realizzata con Ministero degli Affari Esteri e Ice in programma a Los Angeles dal 2 all’8 febbraio.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Intesa Sanpaolo rinnova la propria partecipazione in qualità di special partner a questo evento di carattere internazionale creando un’importante occasione di incontro e confronto con operatori internazionali interessati a realizzare coproduzioni o anche produzioni nel nostro paese.

Intesa Sanpaolo è infatti leader sul mercato nazionale dell’audiovisivo e interlocutore privilegiato di istituzioni e operatori del settore, che per le sue peculiarità è difficilmente comparabile ad altri settori economici e richiede un alto profilo operativo.