Incontri bollenti del terzo tipo: la figlia di Spielberg sarà una pornostar

Mikaela sta già iniziando a girare video hot in proprio

La figlia di Steven Spielberg ha annunciato che vuole intraprendere la carriera di porno-star. Mikaela, 23 anni, adottata in tenera età dal regista e dalla moglie Kate Capshaw, in un’intervista al The Sun ha detto che ha già iniziato a produrre filmati hot in proprio; tuttavia ha sostenuto che non farà sesso con nessuno per rispetto del suo fidanzato. Aspira anche ad un ingaggio come strip-dancer e di riuscire ad avere una licenza da spogliarellista in Tennessee, stato dove risiede.

Non è ancora chiaro quale sia stata la reazione di Spielberg. Mikaela ha detto di aver informato i genitori durante una conversazione via FaceTime e sembra che i due siano rimasti “incuriositi” della scelta. La giovane ha scelto ‘Sugar Star’ come nome d’arte. ”Il corpo è mio – ha spiegato su Instagram – mia la vita, miei i guadagni, mie le scelte. Non devo a nessuno la mia indipendenza e le mie virtù, solo perché porto un nome importante”. Mikaela ha postato sul suo account immagini scattate sul set e prodotto una serie di video destinati al sito PornHub, per ora non visibili e in attesa di ottenere la licenza come “sex worker” in Tennessee. La figlia di Spielberg ha già un discreto numero di fan. Su Instagram il suo account privato, vandal_princess, ha già piu’ di 7 mila follower, che lei descrive come “maschi principalmente bianchi e adulti”. Gira i video porno con un partner, che non è il fidanzato, Chuck Pankow, 47 anni, il quale sembrerebbe però aver accettato con entusiasmo la scelta artistica di Mikaela.