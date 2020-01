Il coronavirus cinese ferma anche il cinema

Rinviata l’uscita di sette film

Ripercussioni anche sull’industria del cinema in Cina nel mezzo dell’allarme per il nuovo coronavirus. Secondo il South China Morning Post è stata rinviata sine die l’uscita nelle sale di sette film, compresi ‘Boonie Bears: The Wild Life’, ‘Legend of Deification’ e ‘Detective Chinatown III’.

Queste pellicole sarebbero dovute uscire nei prossimi giorni e c’era grande attesa tra il pubblico, ma le case di produzione cinematografica hanno deciso per il rinvio alla luce delle istruzioni delle autorità per contenere la diffusione dell’epidemia.