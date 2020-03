Il retroscena svelato da Variety sull’effetto coronavirus

Il Festival di Cannes è ancora dato per certo dagli annunci stampa della manifestazione, a dispetto della minaccia coronavirus: è infatti tra i numerosi eventi in Francia a rischio sospensione per il recente stop del governo ai raduni di oltre mille persone. In caso di annullamento, tuttavia, il festival non potrà fare affidamento su una copertura assicurativa. A rivelarlo è Variety. Cannes - secondo Variety – ha avuto l’opportunità dalla sua compagnia assicurativa, Circle Group, di acquistare un’opzione di copertura per epidemie e pandemie circa dieci giorni fa, e sorprendentemente l’ha rifiutata.

Come il Festival di Cannes a rischio rimase senza assicurazione

L’opzione di riacquisto, va detto, rappresentava circa il 6% del prezzo totale del pacchetto assicurativo. Dal momento che ha rifiutato l’opzione, il festival non sarà coperto se sarà annullato anche se a causa di un decreto governativo. Il festival del cinema, che ha un budget di circa 20 milioni di euro, è finanziato da contribuenti francesi e sponsor aziendali. Gli organizzatori avevano detto alcuni giorni fa a Variety che stavano monitorando la situazione coronavirus mentre portavano avanti la selezione di film in vista della conferenza stampa annunciata per il 16 aprile.