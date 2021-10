Il cinema secondo Marco

L’incontro con Bellocchio al Festival del Cinema di Roma

Sono anni fenomenali per Marco Bellocchio, questi. Il cineasta piacentino ha ottenuto infatti la Palma d’oro alla carriera durante lo scorso Festival di Cannes, #Cannes74, dopo aver fatto incetta di David di Donatello con il suo “Il traditore”, di César, di Nastri d’argento, di Ciak d’oro, di candidature all’Efa e chi più ne ha più ne metta.Per non parlare del successo umano e personale ottenuto con “Marx può aspettare”, film che ha dato il via ad una sua apertura autobiografica.

Durante l’incontro tenutosi alla Festa del Cinema di Roma, #Romaff16, Marco Bellocchio ha però voluto lasciare spazio a sé, alla sua vita privata, più che alla carriera cinematografica. Alberto Crespi, che ha moderato l’incontro, ha colto al volo l’intenzione del regista, chiedendogli di rivelare aneddoti e piccoli segreti riguardanti il suo vissuto. E Bellocchio, noto per la sua riservatezza, a sorpresa, s’è lasciato andare dando vita ad una chiacchierata informale.

L’incontro è stato puntellato da piccole clip riguardanti alcuni film da lui firmati. Si è passati da I pugni in tasca a Vincere. Bellocchio le ha commentate, ne ha svelato i retroscena e le ha commentate anche con il senno del poi. Ad onor del vero, ha anche commentato il fatto che i montatori del Festival, nella clip, hanno modificato l’ordine delle sequenze senza un apparente motivo, creando così un momento particolarmente ilare, facendo scoprire al pubblico in sala la sua verve comica.

L’incontro è stato l’occasione anche per un momento di autocritica, nel quale Bellocchio ha sostenuto di aver avuto un approccio provinciale nei confronti dei colonnelli del cinema (Gassmann, Tognazzi, Sordi e Manfredi), cercando sempre attori altri per interpretare i suoi film. Temeva glielo fagocitassero. Invece, oggi, ammette che forse avrebbe dovuto sceglierli, avrebbe avuto un riscontro differente per alcune pellicole. La riluttanza comunque è sensibilmente diminuita quando ha scelto Mastroianni per interpretare l’Enrico IV. E parlando del grande attore scomparso, ha raccontato come questo non dormisse mai, indivisibile dalle sue sigarette Nazionali e fosse una persona malinconica e profondamente riflessiva.

La terza e ultima clip è stata una sorpresa: la proiezione in anteprima di Esterno notte, la nuova serie firmata da Bellocchio e scritta da Stefano Bises (Gomorra, The new Pope, Speravo de morì prima), Ludovica Rampoldi (Il traditore, Gomorra, Il ragazzo invisibile) e Davide Serino (Ti mangio il cuore).

La serie è il controcampo del suo Buongiorno notte, incentrato sul rapimento e la prigionìa di Aldo Moro. Protagonista indiscusso Fabrizio Gifuni – presente in sala durante l’incontro – che interpreta magistralmente il Segretario della Dc. Nella serie si ripercorrono quegli anni, ma dal punto di vista opposto, indagando tutto ciò che è accaduto all’esterno del covo delle Br, durante e dopo il rapimento. Una lente d’ingrandimento sull’Italia di quegli anni e sulla trasformazione repentina che questa ha avuto, in seguito all’uccisione di Moro. Non solo un fatto di cronaca ma anche e soprattutto una questione di coscienza e costume che ha investito inesorabilmente qualunque italiano, Papa compreso.