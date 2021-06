Gli Idoli delle donne? Sono Lillo e Greg

Sono iniziate le riprese del nuovo film della famosa coppia, con Eros Puglielli Ilaria Spada e Corrado Guzzanti

Sono partite lo scorso 14 giugno le riprese de Gli idoli delle donne, diretto da Lillo e Greg con Eros Puglielli, scritto dalla coppia insieme a Matteo Menduni e Tommaso Renzoni,prodotto da Lucky Red e Vision Distribution e dsitribuito da quest’ultima. Nel cast troviamo anche Ilaria Spada, Francesco Arca, Maryna, e con Corrado Guzzanti.

Cosa succede se un gigolò bello ma un po’ sempliciotto perde improvvisamente la sua arma più efficace? Lo scopriremo in una storia che parla di tecniche di seduzione, di vero amore, di frasi da rimorchio che non funzionano mai e del coraggio di essere se stessi in un mondo che dà così tanta importanza alla bellezza.

Filippo (Lillo) è uno dei gigolò più avvenenti e di successo che ci siano su piazza. Tutte le donne lo vogliono, ma solo per il suo corpo, dato che non eccelle in brillantezza. Peccato che a seguito di un incidente si debba sottoporre a una plastica facciale non perfettamente riuscita e si ritrovi ad essere bello come… Lillo! Disperato e incapace ormai di lavorare, Filippo si rivolge all’unico in grado di insegnargli a soddisfare le donne nonostante l’aspetto fisico: Max (Greg), guru del fascino e della sensualità, il più grande e ambito gigolò di sempre ritiratosi misteriosamente dal giro. Ovviamente, a dispetto del training e della maestria di Max, i risultati di Filippo sono molto scarsi. Eppure succede che una bella colombiana, figlia di un pericolosissimo narcotrafficante, si innamori davvero di lui… ma per Filippo e Max i guai sono appena iniziati.