Garfunkel fa 80: con Paul Simon è entrato nel mito

Tanti auguri ad Arthur Ira “Art” Garfunkel, mito della musica folk, nato il 5 novembre 1941 a New York . Il cantautore e attore, uno dei protagonisti del celebre duo Simon & Garfunkel con Paul Simon, compie 80 anni.

Originario di Forest Hills, nel Queens, Arthur nasce in una famiglia romena di origine ebraica. L’incontro che gli cambia la vita, quello con Paul Simon, va in scena a scuola: tra il 1956 e il 1962 i due ragazzi si esibiscono con il nome di Tom & Jerry e diventano grandi amici. Un’amicizia però conflittuale, che li condurrà a scontrarsi, perdersi e ritrovarsi diverse volte, a conquistare il successo insieme, a tentare più volte strade da solisti non sempre fortunate. A ottobre del ’64 il duo Simon & Garfunkel pubblica l’album “Wednesday Morning, 3 A.M.” con la Columbia Records ma la critica non è positiva, e il duo si scioglie. Ma l’anno dopo un’intuizione cambia la vita di entrambi: il loro produttore Tom Wilson decide infatti di estrarre la canzone “The Sound of Silence” dal disco, rieditarla con una base di strumenti elettrici, e pubblicarla come singolo. E’ successo immediato: il brano finisce al primo posto della classifica di Billboard e così i due artisti balzano tra i più famosi negli anni sessanta. Anche perché fu poi usato nel film Il laureato, in cui appare nei titoli iniziali, nella scena della piscina con Dustin Hoffman (esecuzione integrale) e durante la parte finale. Nei successivi cinque anni incideranno cinque album in studio ma, a causa delle divergenze circa la carriera e delle evidenti differenze caratteriali, si separeranno ancora una volta nel 1970, dopo la pubblicazione del loro album più famoso ed acclamato: “Bridge over Troubled Water”. Negli anni settanta Garfunkel pubblica qualche album da solista e, pur non raggiungendo le vette ottenute con Simon, ha un buon successo con brani come “I Only Have Eyes For You” e “Bright Eyes”: entrambe le canzoni finiscono al numero 1 della classifica inglese dei singoli, e con “All I Know” raggiunge invece la posizione numero 9 negli Usa.

Una versione di “Bright Eyes” entra a far parte della colonna sonora del film d’animazione “La collina dei conigli”. Nel frattempo si mette alla prova anche come attore recitando in alcuni film tra cui “Comma 22″ e “Conoscenza carnale”, del 1971, con Jack Nicholson, Candice Bergen, e Ann-Margret. Garfunkel si riunisce nuovamente a Paul Simon per il famoso concerto a Central Park. Il tour che segue va bene dal punto di vista musicale, ma porta nuove incomprensioni e litigi tra i due, compreso quello che porta Paul Simon addirittura ad escludere la voce di Art dal nuovo album che, precedentemente annunciato come nuovo album del duo, viene allora pubblicato come album solista di Paul Simon con il titolo di “Hearts and Bones”. Dopo questo episodio Garfunkel lascia la scena musicale per anni, fino al 1988 quando, a sorpresa, incide l’album “Lefty”, ma senza il successo sperato: la critica dimostra di non apprezzare nessuno di questi album solisti e Garfunkel non pubblica nient’altro fino a “Up ’til Now” nel 1993. Segue la pubblicazione del live del 1996 “Across America’, registrato dal vivo alla registry hall di Ellis Island. Nel concerto sono presenti numerosi artisti ospiti, tra i quali James Taylor, la moglie di Garfunkel, Kim, e suo figlio James Arthur. Nel 2003 debutta come cantautore con l’apprezzato album “Everything Waits to Be Noticed”, scritto in collaborazione con i cantanti-cantautori Maia Sharp e Buddy Mondlock: questo album ad oggi rappresenta una delle sue migliori performance soliste, contenendo diverse canzoni che in origine erano poesie scritte da lui. Nel 2003, Art Garfunkel e Paul Simon si riuniscono ancora mettendo da parte le divergenze una volta per tutte. Nel 2006, Garfunkel firma per la Rhino Records con cui, il 30 gennaio 2007, pubblica negli States l’album intitolato “Some Enchanted Evening”.