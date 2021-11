Un nuovo disco rivisita alcune delle colonne sonore cinematografiche e televisive degli anni ’70 e ’80 composte dal duo romano

Con “Future Memorabilia” tornano nella catena di distribuzione discografica gli Oliver Onions, ovvero i fratelli romani Guido e Maurizio De Angelis, passati alla storia per indimenticabili colonne sonore di film e sigle di cartoni animati diventati dei cult degli anni ’70 e ’80.

Future memorabilia: tornano gli Oliver Onions con Baglioni e Tommaso Paradiso. Un nuovo disco rivisita alcune delle colonne sonore cinematografiche e televisive degli anni ’70 e ’80 composte dal duo romano

“Continuavano a chiamarlo Trinità”, “Anche gli angeli mangiano fagioli”, “Giovannona Coscialunga disonorata con onore”, “Altrimenti ci arrabbiamo”, “Tre tigri contro tre tigri”, “I due superpiedi quasi piatti”, “Piedone l’africano”, “Lo chiamavano Bulldozer”, “Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre”, “Banana Joe”, “Bomber”, “Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio”, “L’allenatore nel pallone”, “Mezzo destro, mezzo sinistro”sono solo alcune delle pellicole le cui musiche sono state firmate dai fratelli De Angelis. Così come le sigle degli anime Galaxy Express 999, Rocky Joe e Marco Polo. Diversi ospiti si sono prestati alla rivisitazione di dieci dischi degli Oliver Onions. Con Tommaso Paradiso viene ripresa la sigla di “Orzowei”, miniserie televisiva italo-tedesca del 1977 tratta dall’omonimo romanzo di Alberto Manzi, un’epoca per la quale l’ex leader dei Thegiornalisti nutre una vera passione.

A Claudio Baglioni invece è toccata invece “Sandokan”, brano che in realtà il cantautore romano aveva già rispolverato nel 1997 nell’album “Anime in gioco”, progetto figlio dello show televisivo di Fabio Fazio “Anima mia”. Originale l’idea di affidare ad Elio e Le Storie Tese il tema di “Altrimenti ci arrabbiamo”, quel “La la la la lalla” del coro dei pompieri rimasto per sempre nei cuori degli italiani, durante il quale Bud Spencer improvvisò ai tempi presenti sul set, quel “Ba b b ba”, stuzzicando le labbra con la punta delle dita. Due autori con un’idea di musica applicata ai film che era già avanti, grazie all’utilizzo di sintetizzatori, si sono rimessi al lavoro, per ricordare un’era indimenticabile del cinema e della musica italiana.