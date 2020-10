Finalmente il trailer del Diabolik dei Manetti Bros

Il film ispirato al celebre fumetto delle sorelle Giussani sarà nelle sale il 31 dicembre

Finalmente è possibile dare un’occhiata al teaser di Diabolik, adattamento diretto dai Manetti Bros del famoso fumetto dato alla luce dalle sorelle Giussani. Pellicola in cui vedremo nel protagonista gli stessi occhi cerulei dell’originale. E’ infatti Luca Marinelli, ‘lo Zingaro’ de Lo chiamavano Jeeg Robot, all’ultima Mostra di Venezia premiato con la Coppa Volpi per l’interpretazione in “Martin Eden”, a vestire i panni del Re del Terrore nell’attesissima pellicola in uscita nelle sale italiane per il 31 dicembre 2020. Nel cast troviamo anche Miriam Leone nella parte di Eva Kant e Valerio Mastandrea in quella dell’ispettore Ginko, oltre ad alcuni interpreti cari al cinema dei Manetti, da Alessandro Roia fino a Serena Rossi e Claudia Gerini.

L’opera è un adattamento del famoso fumetto di Angela e Luciana Giussani, la cui prima uscita risale al 1 novembre 1962. Dopodiché il fumetto è uscito senza interruzioni raggiungendo gli 800 numeri pubblicati. La trama del film ricalca la storia originale. Nella città immaginaria di Clerville, negli anni ’60, l’infallibile Diabolik, un ladro senza scrupoli dall’identità sconosciuta, ha di nuovo beffato la polizia, scappando con la sua ormai iconica Jaguar E-type nera. Intanto è grande l’attesa in città per l’arrivo di Lady Eva Kant, un’attraente ereditiera che porterà con sé un certo diamante rosa…