Aldo Giovanni e Giacomo in testa nel box office, seguiti da Birds of Prey

Odio l’estate ama il botteghino. Aldo, Giovanni e Giacomo ancora sul gradino più alto del podio. ‘Odio l’estate’, il loro ultimo film, rimane in testa alla classifica del box office nel weekend incassando 1.808.586 euro, che portano il totale di queste due settimane a 5.550.450 euro.

Secondo posto per la new entry ‘Birds of Prey’. Harley Quinn e le supereroine del nuovo film targato DC entrano in classifica con un incasso pari a 1.187.199 euro. Perde una posizione ‘Dolittle’ che dal secondo posto della scorsa settimana si posiziona sul gradino più basso del podio dopo il weekend. 1.166.938 euro incassati nel fine settimana per un totale di 3.541.608.