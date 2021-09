Festival de Film de la Villa Médicis, trionfa Unknown Hong Kong Filmmakers

La prima edizione si è conclusa il 19 settembre

A Villa Medici dal 15 al 19 settembre 2021 è andata in scena la prima edizione del “Festival de Film de la Villa Médicis”.

I quattordici film in concorso sono stati realizzati da registi provenienti da tutti e cinque i continenti del mondo ed hanno avuto come filo conduttore l’incontro tra cinema ed arte contemporanea.

Tutti i film in concorso sono caratterizzati da un approccio impegnato, poetico o audace e con una particolare attenzione a temi politici molto attuali come testimoniato ad esempio dal cortometraggio presentato da Alfredo Jaar “Between the Heavens and Me” che si pone come un “diario del Lockdown” quale conseguenza del Covid-19 o come il lungometraggio “Inside the Red Brickwall” presentato da un gruppo di registi anonimi che tratta da vicino le rivolte avvenute ad Hong Kong a Novembre 2019.

La rassegna, composta da cortometraggi, lungometraggi e documentari, ha dato ai partecipanti la possibilità di confrontarsi con ben dodici dei quattordici registi in gara.

Ad arricchire l’offerta del festival hanno contribuito i numerosi film fuori concorso, le masterclass organizzate dalla direzione e la possibilità di incontrare, all’interno dello splendido contesto di Villa Medici, i vari protagonisti dell’evento.

Al termine del festival sono stati assegnati due premi: il premio “Villa Médicis du Meilleur Film” a “Inside the Red Brickwall” di “Unknown Hong Kong Filmmakers” e il premio “du Jury de Villa Médicis” al film “El Gran Movimento” di Kiro Russo.

Questo festival ricco di tanta diversità artistica in termini di argomenti, generi e mezzi utilizzati per la realizzazione delle opere ha suscitato diverse emozioni durante questi cinque giorni.

Non possiamo che attendere e sperare in una seconda edizione.

Mathilde Serre