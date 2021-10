Eternals, che ambasciatrice: Angelina Jolie sul red carpet di Roma

Domenica 24 ottobre l’ultimo film dell’universo Marvel in anteprima al Festival del cinema della Capitale

Il nuovo film di Marvel Studios, Eternals, diretto dalla regista premio Oscar Chloé Zhao, sarà la pellicola di chiusura della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella città. L’ultima avventura del Marvel Cinematic Universe verrà presentata domenica 24 ottobre all’Auditorium Parco della Musica: sul red carpet la regista Zhao, Gemma Chan, Richard Madden, Kit Harington e Angelina Jolie.

Il terzo capitolo della Fase Quattro dell’Universo Cinematografico Marvel porta sul grande schermo un’epica storia che abbraccia migliaia di anni e vede protagonisti un nuovo team di Super Eroi immortali, costretti a uscire dall’ombra per unirsi contro il più antico nemico dell’umanità. Dopo una tragedia inaspettata avvenuta dopo gli eventi di Avengers: Endgame i protagonisti del film, gli Eterni, una razza aliena immortale creata dai Celestiali, che hanno segretamente vissuto sulla Terra per più di 7mila anni, si riuniscono per proteggere l’umanità dalle loro controparti malvagie, i Devianti.

A interpretarli c’è un cast che include Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Kit Harington, Salma Hayek e appunto la Jolie. Eternals sarà presentato in anteprima domenica 24 alla Festa del Cinema. Il film arriverà nelle sale italiane mercoledì 3 novembre, distribuito da The Walt Disney Company Italia.