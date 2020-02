Elio Germano-Ligabue ‘scacciato’ dal Coronavirus

L’emergenza Covid-19 fa rinviare l’uscita in sala di ‘Volevo nascondermi’

Rinviata a data da destinarsi l’uscita in sala, prevista per giovedì 27 febbraio, del film ‘Volevo nascondermi’ di Giorgio Diritti con protagonista Elio Germano nel ruolo del pittore Antonio Ligabue.

Il film, prodotto da Palomar con Rai Cinema, è stato di recente accolto con grande entusiasmo al 70esimo Festival Internazionale del Cinema di Berlino, dove è stato presentato in Concorso. ‘Volevo nascondermi’ sarà distribuito da 01 Distribution. Ieri sera lo stesso Germano, ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’ su Rai2, aveva detto “il film non uscirà giovedì. In questo momento in cui tutto è in discussione i cinema chiudono e i film sono rimandati a data da destinarsi, speriamo il prima possibile”.