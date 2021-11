Storie d’Africa di Piero Cannizzaro sbarca a Londra

Il documentario sarà proiettato mercoledì 17 novembre all’Istituto italiano di cultura della capitale britannica alla presenza del regista

Mercoledì 17 novembre alle 18, all’Istituto italiano di Cultura a Londra, ci sarà la proiezione Storie d’Africa di Piero Cannizzaro, alla presenza del regista. La proiezione sarà in italiano con sottotitoli in inglese.

Introduce Cristina Massaccesi, professore Associato al dipartimento di Italiano, Selcs Ucl (University College London). A seguire domande e risposte con Cannizzaro e Massaccesi. L’evento è organizzato da Beatrice Sica, professore Associato di Italianistica, Ucl. Il documentario di Cannizzaro, Storie d’Africa, racconta le storie di CinemArena, l’iniziativa di cinema mobile lanciata nel 2002 da Maeci (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e Aics (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) che coinvolge una carovana che viaggia attraverso le rotte africane più remote in Senegal, Costa d’Avorio, Guinea, Gambia, Nigeria e Sudan portando eventi di cinema all’aperto in più di 200 villaggi.

L’obiettivo è promuovere una campagna informativa che mostri i rischi della migrazione irregolare: l’arrivo del convoglio di camion CinemArena nei villaggi africani ha offerto l’opportunità di parlare con le persone dei Paesi di origine dei flussi migratori a proposito dei rischi che si incontrano lungo rotte migratorie irregolari. Il tutto nella consapevolezza che, anche se alcune decisioni devono essere sempre prese liberamente e rispettate, è fondamentale che le decisioni di una persona siano basate anche su informazioni corrette e veritiere.

Cannizzaro è un regista specializzato nel genere documentario. Ha firmato documentari per la Rai e Arté occupandosi di vari temi: dal sud Italia di Ritorno a Kurumuny, 2003 alla Taranta con La Notte della Taranta e dintorni nel 2004 alla drammatica vita di un carcerato che si dedica alla poesia e alla pittura, Ossigeno (Oxygen): questi ultimi due documentari sono disponibili su Ici London Vimeo Channel.