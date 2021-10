Marco Pantani, una ferita ancora aperta

Esce nelle sale Il Migliore, documentario dedicato alla sfortunato campione. Che avrebbe meritato un po’ di più

Esce nelle sale Il Migliore, documentario su Marco Pantani di Marco Santolini. Al centro del film la Cesenatico del ciclista con i suoi amici d’infanzia, i familiari, il suo legale, il suo storico direttore tecnico. Il tutto per raccontarci l’ambiente e il mondo affettivo in cui Pantani si è formato e ha vissuto la sua breve e intensa vita.

Il film si apre sulle immagini di una data impressa sul display di un’automobile: il 12 Gennaio 1999. Gli amici stanno andando a casa di Marco per festeggiare il suo compleanno. Poi si entra subito nel vivo della questione Pantani. Madonna di Campiglio 5 giugno 1999, i valori del sangue del “Pirata”, eseguiti dall’Unione Ciclistica Internazionale, vengono trovati leggermente alti: ematocrito al 52. Comincerà il massacro mediatico di Pantani, con titoli e titoloni di giornali nazionali e internazionali che lo trasformano immediatamente in un dopato dello sport, un drogato, annullando completamente la vita del ragazzo, il suo talento, la sua umanità, la sua bellezza di uomo e di campione. Non basteranno la rabbia e le reazioni di molti, i quali gridano al complotto a riparare il danno. Nemmeno le analisi volontarie ripetute per due volte da Pantani a Imola il giorno dopo, le quali risulteranno nei parametri regolari con Ematocrito al 48,1 serviranno a riabilitarlo dal fango mediatico. Oramai si è deciso: Marco Pantani ha vinto perché è un dopato, nonostante il ciclista non sia mai stato trovato positivo al doping e malgrado nessuno abbia chiarito che il valore dell’ematocrito alto può avvenire anche per cause naturali.

È la zia, in un momento molto bello del film, a ricordarci che Marco è stato lasciato solo da tutti, a cominciare dai suoi dirigenti sportivi. E anche adesso da morto dopo più di vent’anni c’è ancora molto silenzio intorno alla sua scomparsa, a dispetto di più di quaranta libri scritti da sconosciuti sulla sua vita. Ma la verità come spesso sottolineato nel film rimane ancora da raccontare. Il film ha il merito di restituirci l’ambiente intimo del campione di Cesenatico e a tratti ci riesce molto bene. Belle le scene di Marco e dei suoi amici in barca nelle gite della domenica, accompagnate dall’allegria della vita semplice romagnola, con il suo mare, le cene tutti insieme, la condivisione come fulcro della vita sociale. Però non riesce a toccare le corde dell’introspezione psicologica di Marco Pantani. La storia d’amore con la fidanzata Christina Jonsson appena accennata ma non sviluppata, così come la deriva della droga e i dubbi irrisolti della sua morte lasciati completamente da parte. Il film somiglia più a uno spunto di idee o note per un lavoro sul campione che un film ben definito. In fondo lo stesso regista per sua ammissione lo ha definito più “un filmino di famiglia”. Voto 5.

Gianluca Draghetti