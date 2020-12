Django vive! si farà. E ci sarà Tarantino

Franco Nero conferma che il progetto partirà nel 2021. E conterrà un cameo per il regista americano

Fresco 79enne (è nato a Parma il 23 novembre del 1941) Franco Nero ha parlato con Variety di Django Vive!, seguito di quel Django di cui fu la star nel 1966, passato poi alla storia come una pietra miliare dello spaghetti western. Di questo sequel si discuteva da un po’, e c’era chi già si era rassegnato all’idea che restasse solo un sogno. Al contrario, è lo stesso Nero a rassicurare i fan, ribadendo che la produzione della pellicola comincerà a breve. Tanto che l’attore rivela come in realtà il set sarebbe dovuto partire già la scorsa primavera, ma che tutto è slittato all’anno prossimo per ovvie ragioni (Covid-19).

Non resta che aspettare, quindi, ma c’è di più. Nero fa sapere che offrirà un cameo a Quentin Tarantino, grande fan del western all’italiana nonché regista di Django Unchained con il quale onorò il film di Sergio Corbucci nel 2012. In quella pellicola, in cui protagonista era Jamie Foxx, Nero ha avuto a sua volta un cameo: ora intende restituire l’omaggio facendo sì che Tarantino compaia in una scena di Django Vive! Nell’intervista a Variety, Nero afferma che “tutto era pronto, con l’intenzione di girare a New Orleans, prima a maggio, poi a giugno, e poi il mondo è stato bloccato, quindi ora vedremo. Carolyn Pfeiffer (uno dei produttori) mi ha inviato un messaggio l’altro giorno dicendo che sperano di poter girare alla fine di gennaio 2021. New Orleans è dove Tarantino ha girato Django Unchained. Carolyn, che è un’amica, è quella che ha coinvolto John Sayles come sceneggiatore. Il regista è Christian Alvart (“Dogs of Berlin”), uno dei migliori registi tedeschi”.

Ma Tarantino ha già visionato la sceneggiatura? “Non ancora. Chiederò a Quentin di fare un cameo. Ma solo quando sarò del tutto sicuro che inizieremo a girare il film. Questo perché un paio di anni fa avrei dovuto fare un film in Italia sui bambini e la boxe con Enzo Castellari e Quentin mi disse ‘Assolutamente! Farò un cameo’. Poi però il film non è andato in porto e lui mi ha detto ‘Non parlarmi mai più di un film a meno che tu non sia sicuro al 100% che verrà realizzato. Quando saremo del tutto sicuri che le telecamere gireranno, glielo chiederò“, conferma Nero.