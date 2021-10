Da Madres paralelas di Almodóvar a Mainetti e Abatantuono: un fine ottobre con i fiocchi

Il nuovo film del maestro spagnolo, Freaks Out e Una notte da dottore in uscita nelle sale questa settimana

In settimana sbarcherà nelle sale “Madres paralelas”, il nuovo film di Pedro Almodovar. Ma in uscita ci sono anche due nuovi titoli italiani: il visionario “Freaks out” di Gabriele Mainetti e la commedia “Una notte da dottore” con Diego Abatantuono e Frank Matano.

“Madres paralelas” ha regalato a Penelope Cruz la Coppa Volpi per la migliore attrice alla recente Mostra di Venezia. Almodovar pone a confronto i destini di due donne (l’altra attrice è Milena Smit) assai diverse ma accomunate dal fatto di essere ambedue in procinto partorire, e di trovarsi a condividere la stessa stanza d’ospedale. Single entrambe, non si aspettavano di restare incinte e hanno prospettive molto differenti per il futuro: e il maestro spagnolo crea per loro un inaspettato intreccio del destino. Con “Freaks out” Mainetti ha il coraggio di impiantare una fantasiosa vicenda dai toni fumettistici di qualità in un momento drammatico della storia nazionale. Nel 1943 nella Roma ancora occupata dai nazisti e sotto le bombe, quattro emarginati si arrangiano lavorando in un circo. Sono fenomeni da baraccone, dall’uomo ipertricotico alla ragazza elettrica, che vanno allo sbando quando l’impresario svanisce e devono fare i conti con la vita reale.

Ottimi gli effetti speciali e il cast con nomi come Claudio Santamaria, Giorgio Tirabassi e Pietro Castellitto. Infine “Una notte da dottore” diretto da Guido Chiesa racconta un esempio paradossale di collaborazione forzata. Un medico brontolone (Diego Abatantuono) investe un rider (Frank Matano). Per fortuna il fattorino resta illeso, ma ha la bici distrutta. Mentre al dottore si riacutizza la sciatalgia e rimane bloccato. Entrambi rischiano il licenziamento e per evitarlo decidono di scambiarsi i ruoli: a visitare i pazienti va il rider, col supporto del medico via auricolare. E per le consegne viene usata l’auto di servizio. Com’è ovvio questo cortocircuito causerà una serie di equivoci e situazioni divertenti.