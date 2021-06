Gigi Riva: il Rombo di tuono diventa un docufilm

Stanno per iniziare le riprese del cortometraggio dedicato al campione sardo

Partiranno a breve in Sardegna le riprese di ‘Nel nostro cielo un rombo di tuono’, un docufilm su Gigi Riva diretto da Riccardo Milani.

“Quella di Nel nostro cielo un rombo di tuono non è una storia qualsiasi: è la storia di Gigi Riva, un campione e un uomo vero. La vita di Riva è stata caratterizzata dal rigore morale ed etico di un uomo che ha affermato con forza che non tutto si può comprare. Un uomo con un legame indissolubile con una terra e il suo popolo, la Sardegna. Nel nostro cielo un rombo di tuono racconta la coerenza e il coraggio con il quale Riva ha sempre vissuto, credendo in valori autentici. E raccontare Riva vuol dire anche raccontare un pezzo importante della storia del nostro Paese”, ha dichiarato il regista Milani.

Un racconto intimo, dello sportivo e dell’uomo, Nel nostro cielo un rombo di tuono è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, e coprodotto da Vision Distribution. E sarà distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution.