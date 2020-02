Contro il femminicidio, Claudia Gerini sarà Anna Rosenberg

L’attrice a Castiglion Fiorentino per girare il film di Michele Moscatelli

“Accolta come una regina, con grande affetto, dimostrazioni che ti fanno sentire a casa. E questo, per un attore è molto importante”. Così ha detto l’attrice Claudia Gerini, impegnata da un paio di settimane a Castiglion Fiorentino (Arezzo) per la registrazione del film “Anna Rosenberg”, nel corso di una cerimonia in suo onore in Municipio.

“Il film, inizialmente mi ha spaventato ma le sfide mi piacciono e l’idea di raccontare la storia di una donna che è stata abusata, anche se dal punto di vista intellettuale, mi ha soddisfatto. È un piccolo progetto ma molto significativo” ha affermato la Gerini, che ha poi aggiunto ”mi sono preparata pensando alla libertà, alla leggerezza che tutti noi abbiamo il diritto di avere”. ”Anna Rosenberg”, scritto dall’autore bestseller Andrè Delauré, diretto da Michele Moscatelli, è un thriller psicologico ispirato ad una storia vera, che racconta della violenza psicologica e fisica che ha portato Anna alla morte. Anna rappresenta in carne ed ossa la metafora di tutte le donne vittime di femminicidio. Da sempre dalla parte delle donne e dei più deboli, la Gerini interpreta Anna, un ruolo che pare fatto apposta per lei.