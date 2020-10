“Cinema chiusi? Il governo ci ripensi”

Enrico Vanzina contro il nuovo dpcm di Conte: “E’ una confessione di incapacità”

“Chiedo al governo di ripensarci, spero si renda conto che, in maniera del tutto pacifista e democratica, intellettuali, sindacati e lavoratori del cinema invocano un confronto”. Al telefono con l’agenzia Agi parla Enrico Vanzina, neoregista con il suo ‘Lockdown all’italiana’ fermato dal nuovo dpcm a soli dieci giorni di uscita nelle sale. Ed è un fatto a suo modo ironico, perché la pellicola pensata come ripartenza dopo la quarantena ha subito un nuovo confinamento, seppure al momento soft. Vanzina assicura che non è stato l’interesse personale per il suo film che l’ha spinto a firmare (con i colleghi Gianni Amelio, Pupi Avati, Marco Bellocchio, Francesco Bruni, Massimiliano Bruno, Nanni Moretti, Giuliano Montaldo, Paolo Taviani e Paolo Virzì e con parecchie sigle, a partire dai 100 autori, delle associazioni che rappresentano il cinema) la lettera aperta inviata ieri al ministro della Cultura Dario Franceschini e al premier Giuseppe Conte che, esprimendo sconcerto e dissenso per la chiusura di teatri e cinema decisa con il nuovo decreto, chiede di salvaguardare la vita culturale del paese.

“Sono pienamente d’accordo con quello che scrive oggi Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, definendo il nuovo decreto governativo una dichiarazione di fallimento rispetto al passato e all’incapacità di prevenire la seconda ondata – sottolinea Vanzina – e come lui sono pienamente convinto anche che, in nome della salute occorra però seguire il decreto, sebbene penalizzi tutto il cinema, il teatro e la musica“. Ma per resistere, aggiunge, servono degli aiuti seri per il cinema: “Ci hanno chiesto di fermarci, poi di ripartire e adesso di rifermarci ancora, anche se le sale sono diventate luoghi sicurissimi e che dalla ripresa hanno dato vita a un piccolo movimento di pubblico – chiarisce – visto che non hanno pensato al prima spero che provvedano al dopo”. Vanzina, contrario, rimarca, a ogni forma di protesta violenta, seguirà le norme previste dal dpcm che punta alla salvaguardia della salute, ma, rifacendosi a un altro articolo odierno del Corriere della Sera, quello firmato da Pigi Battista, sostiene che “la cultura equivale al petrolio e oggi con questo decreto, il petrolio viene gettato via”.