Aprirà domani ‘Sunset Drive In’, un cinema all’aperto negli Studios di Cinecittà capace di ospitare 160 automobili e 320 spettatori. Con due programmazioni a serata, sarà aperto dal venerdì alla domenica dalle 20:00. Un’esperienza che richiama un intrattenimento vecchio stile, riproposto in chiave attuale, che rimarrà in attività fino a ottobre. Il nuovo progetto socio-culturale di Sunset Drive In, con il primo spettacolo previsto venerdì 3 luglio, si svolgerà nello spazio antistante al Teatro 3 di Cinecittà Studios: 6mila metri quadri in grado di ospitare 160 auto dalle quali guardare comodamente lo schermo da 100mq.

A Cinecittà ora i film si guardano: al via il Sunset Drive In negli storici studi romani

Il progetto, nato come manifesto della cultura cinematografica e del piacere dell’audiovisivo, ha come principale scopo quello di proporsi come alternativa alla fruizione cinematografica collettiva, garantendo un momento di svago sociale nel pieno rispetto delle misure di sicurezza imposte dal governo. ”Questa iniziativa – sottolinea la direzione del Sunset Drive In – è un’ottima opportunità per far respirare un po’ di normalità ai cittadini romani, facendo assaporare loro la magia delle serate all’aperto in macchina, come nei drive-in di tanti anni fa”. Sunset Drive In proporrà – a 7,50 euro di biglietto di entrata per persona – un’esperienza di intrattenimento in cui sarà possibile usufruire di numerose tipologie di servizi direttamente dalla propria auto: acquisto biglietto con scelta del posto auto, check-in tramite smartphone, possibilità di ordinare food and beverage con pagamento digitale e accessibilità audio tramite canale FM. La serata di apertura prevede la proiezione di due film che hanno segnato la storia del cinema: ‘Flashdance’, in prima serata, e ‘Kill Bill’ in seconda.