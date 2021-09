Capitain Volkonogov escaped presto al cinema

La pellicola proiettata a #Venezia78, acquistata da I wonder pictures

I Wonder Pictures distribuirà CAPITAIN VOLKONOGOV ESCAPED, film proiettato oggi, mercoledì 8 settembre, in anteprima mondiale alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, in concorso.

Si tratta del terzo film diretto dalla pluripremiata coppia moscovita Natasha Merkulova e Aleksey Chupov e con protagonista Yuri Borisov.

Ambientato nel 1938, il film è una parabola post-modernista con elementi da thriller mistico, una favola nera su un carnefice che all’improvviso scopre di avere un’anima. L’anima deve essere salvata, ma a lui rimane poco tempo e così incomincia la ricerca disperata di redenzione spirituale.

Il capitano Fyodor Volkonogov, un rispettato poliziotto dell’URSS, assiste all’interrogatorio sospetto dei suoi colleghi.

Percependo che il suo turno si sta avvicinando, scappa e si mette in fuga, ricercato proprio dai suoi ex colleghi. Vulnerabile e senza speranza, Fyodor si rende conto di ciò di cui ha fatto parte e che il pentimento è l’unico modo per sfuggire al tormento eterno dell’inferno. Ma il tempo stringe e la caccia all’uomo si avvicina.