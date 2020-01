L’industria del cinema saluta il nuovo presidente

Anica esprime apprezzamento per la scelta di Roberto Cicutto (in foto) come presidente della Biennale. Il plauso dell’industria del cinema è stato espresso da Francesco Rutelli che ha ricordato “l’egregio lavoro svolto da Paolo Baratta. Cicutto – aggiunge – non porterà solo la sua esperienza di imprenditore e amministratore pubblico nel mondo del cinema, ma anche quella di intellettuale dalle solide radice veneziane, attento ai mondi internazionali della cultura”.